Son dakika güncel: Yemen'deki BAE destekli güçler bir aktivisti öldürdü

Son dakika güncel haberi... Yemen'in geçici başkenti Aden'de Birleşik Arap Emirleri (BAE) destekli Hizam Emni güçleri bir aktivisti öldürdü.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de Birleşik Arap Emirleri (BAE) destekli Hizam Emni güçleri bir aktivisti öldürdü.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Hizam Emni güçleri, Aden'deki Dar Said kentinde aranan şahısları bulma iddiasıyla bazı evlere baskın düzenledi.

Ülkenin güneyindeki siyasi oluşumlardan Barış Hareketi Yüksek Konseyi üyesi aktivist Bessam Eşref Mirzah, Hizam Emni güçleri tarafından evine düzenlenen baskın sırasında açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Kimliği belirsiz kişiler, dün 1963'te İngiliz sömürgesine karşı yürütülen bağımsızlık mücadelesinin önde gelen isimlerinden merhum Abdurabbu Salim Mudrim'in evine baskın düzenlemişti.

Mudrim'in oğlu Saddam, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, yüzleri maskeli bir grubun, Aden'in doğusundaki El-Mansura kentinde yer alan evlerine "teröristleri arama" iddiasıyla baskın düzenlediğini belirtmişti.

Yemen'de yerel sivil toplum kuruluşları, Hizam Emni güçlerinin, kuzey bölgelerindeki şehirlerden gelen ve geçici başkent Aden'e girmek isteyenleri keyfi alıkoyduğu ya da engellediğini ifade ediyor.

Aden'de kontrol geçen ağustos ayından bu yana BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) elinde bulunuyor.

GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan etmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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