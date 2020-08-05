Son dakika güncel: Yenişehir Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu toplandı - Son Dakika

Son dakika güncel: Yenişehir Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu toplandı

Son dakika haberi... Yenişehir Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu ilk toplantısını yaptı.

Son dakika güncel: Yenişehir Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu toplandı, System.String[]

Yenişehir Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu ilk toplantısını yaptı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci başkanlığında yapılan toplantıda, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "Kovid-19 tedbirleri" ek genelgesiyle ilçede yapılması gereken ilave planlamaları ayrıntılarıyla ele aldı.

Beşikci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilçede birçok tedbir aldıklarını söyledi.

Beşikçi, şunları kaydetti:

"Filyasyon çalışmaları takip kurulumuz, hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bire bir takip edecek. Alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi ve hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişinin temas ettiği kişilere daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşılacaktır."

Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 02:57

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Yenişehir Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu toplandı - Son Dakika

Son Dakika

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