Son dakika güncel: Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu için öğrenciler yerini aldı - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu

Sınav giren öğrencilere kimlik kontrolünün yapılması

Sınava giren öğrencilerin üzerinin aranması

Sınavı girenlere sosyal mesafe kuralına göre sınava girmesi

Ailelerden detaylar KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başladı. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak sınav salonlarına giriş yaptı.