Son dakika güncel: Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu için öğrenciler yerini aldı
Son dakika habere göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Sınav giren öğrencilere kimlik kontrolünün yapılması Sınava giren öğrencilerin üzerinin aranması Sınavı girenlere sosyal mesafe kuralına göre sınava girmesi Ailelerden detaylar KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu
Sınav giren öğrencilere kimlik kontrolünün yapılması
Sınava giren öğrencilerin üzerinin aranması
Sınavı girenlere sosyal mesafe kuralına göre sınava girmesi
Ailelerden detaylar KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başladı. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak sınav salonlarına giriş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 10:00 Kaynak: AA
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