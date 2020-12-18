Son dakika gündem: - Son Dakika

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18.12.2020 09:41
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Edinilen son dakika haberine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 75 milyon 283 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 75 milyon 283 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 668 bin 366 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 75 milyon 283 bin 201'e çıkarken, virüs saptanan 52 milyon 853 bin 158 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 17 milyon 626 bin 770 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 317 bin 928 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 979 bin 447), Brezilya (7 milyon 111 bin 527), Rusya (2 milyon 762 bin 668), Fransa (2 milyon 427 bin 316), Türkiye (1 milyon 955 bin 680), İngiltere (1 milyon 948 bin 660), İtalya (1 milyon 906 bin 377), İspanya (1 milyon 805 bin 633), Arjantin (1 milyon 524 bin 372), Kolombiya (1 milyon 468 bin 795), Almanya (1 milyon 438 bin 438), Meksika (1 milyon 289 bin 298), Polonya (1 milyon 171 bin 854) ve İran (1 milyon 138 bin 530)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şöyle:

"Brezilya (184 bin 876), Hindistan (144 bin 829), Meksika (116 bin 487), İtalya (67 bin 220), İngiltere (66 bin 52), Fransa (59 bin 619), İran (53 bin 95), Rusya (49 bin 151), İspanya (48 bin 777), Arjantin (41 bin 534), Kolombiya (39 bin 787), Peru (36 bin 901), Almanya (25 bin 165), Polonya (24 bin 345), Güney Afrika (24 bin 11), Endonezya (19 bin 390), Belçika (18 bin 371), Türkiye (17 bin 364), Şili (16 bin 7), Ukrayna (15 bin 996), Romanya (13 bin 969), Ekvador (13 bin 932), Kanada (13 bin 916), Irak (12 bin 650), Hollanda (10 bin 321) ve Çekya (10 bin 36)."

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

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