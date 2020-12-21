Son dakika gündem: - Son Dakika

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21.12.2020 10:07
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Son dakika habere göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 77 milyon 180 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 77 milyon 180 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 699 bin 726 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 77 milyon 180 bin 187'ye çıkarken, virüs saptanan 54 milyon 94 bin 946 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 18 milyon 267 bin 579 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 324 bin 869 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 56 bin 248), Brezilya (7 milyon 238 bin 600), Rusya (2 milyon 848 bin 377), Fransa (2 milyon 473 bin 354), İngiltere (2 milyon 40 bin 147), Türkiye (2 milyon 24 bin 601), İtalya (1 milyon 953 bin 185), İspanya (1 milyon 817 bin 448), Arjantin (1 milyon 541 bin 285), Almanya (1 milyon 514 bin 783), Kolombiya (1 milyon 507 bin 222), Meksika (1 milyon 320 bin 545), Polonya (1 milyon 202 bin 700) ve İran (1 milyon 158 bin 384)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (186 bin 773), Hindistan (145 bin 843), Meksika (118 bin 202), İtalya (68 bin 799), İngiltere (67 bin 401), Fransa (60 bin 549), İran (53 bin 625), Rusya (50 bin 858), İspanya (48 bin 926), Arjantin (41 bin 813), Kolombiya (40 bin 475), Peru (37 bin 103), Almanya (26 bin 764), Polonya (25 bin 397), Güney Afrika (24 bin 691), Endonezya (19 bin 880), Belçika (18 bin 626), Türkiye (18 bin 97), Ukrayna (16 bin 665), Şili (16 bin 154), Romanya (14 bin 394), Kanada (14 bin 228), Ekvador (13 bin 948), Irak (12 bin 697) ve Hollanda (10 bin 491) ve Çekya (10 bin 331)."

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

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