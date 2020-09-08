Son dakika gündem: 10 Norduz Operasyonu'nda PKK sığınakları tespit edildi - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı'nca Gürpınar ilçesi Norduz bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Jandarma Komando , Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1040 kişilik personelin katıldığı operasyonda, teröristlerin kullandığı belirlenen 4 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.Bölgede operasyonların sürdüğü bilidirildi.

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