Son dakika gündem: 12 yaşındaki şehit kızı: Babamın böyle bir mertebede olmasından gururluyum - Son Dakika

ADANA'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönemi dolayısıyla şehitliklerde anma töreni düzenlendi. Şırnak 'ta 10 Kasım 2015'te 'Hendek Operasyonu'nda şehit olan özel harekat polisi Hilmi Bardakçı'nın kızı Zehra Bardakçı (12), "Babamı çok özlüyorum. Babamın böyle bir mertebede olmasından dolayı gururluyum" dedi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönemi kapsamında düzenlenen törenler Asri Mezarlığı Şehitliği'nde çelenk bırakılmasıyla başladı. Törene, Vali Süleyman Elvan, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Emniyet Müdürü Doğan İnci, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, kent protokolü ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için saygı atışı yapıldı. Vali Süleyman Elvan'ın, şehitlik defterini imzalamasının ardından şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Vali Elvan ve beraberindekiler, şehit aileleriyle görüştü. Şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. Protokol üyeleri ve şehit yakınları daha sonra Buruk Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törene katıldı.