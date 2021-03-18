Son dakika gündem: 12 yaşındaki şehit kızı: Babamın böyle bir mertebede olmasından gururluyum - Son Dakika

Son dakika gündem: 12 yaşındaki şehit kızı: Babamın böyle bir mertebede olmasından gururluyum

18.03.2021 14:26
Son dakika gündem: 12 yaşındaki şehit kızı: Babamın böyle bir mertebede olmasından gururluyum, System.String[]

Son dakika haber: ADANA'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönemi dolayısıyla şehitliklerde anma töreni düzenlendi.

ADANA'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönemi dolayısıyla şehitliklerde anma töreni düzenlendi. Şırnak'ta 10 Kasım 2015'te 'Hendek Operasyonu'nda şehit olan özel harekat polisi Hilmi Bardakçı'nın kızı Zehra Bardakçı (12), "Babamı çok özlüyorum. Babamın böyle bir mertebede olmasından dolayı gururluyum" dedi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönemi kapsamında düzenlenen törenler Asri Mezarlığı Şehitliği'nde çelenk bırakılmasıyla başladı. Törene, Vali Süleyman Elvan, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Emniyet Müdürü Doğan İnci, Çukurova Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. Meryem Tuncel, kent protokolü ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için saygı atışı yapıldı. Vali Süleyman Elvan'ın, şehitlik defterini imzalamasının ardından şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Vali Elvan ve beraberindekiler, şehit aileleriyle görüştü. Şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. Protokol üyeleri ve şehit yakınları daha sonra Buruk Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törene katıldı.

'GURURUMUZU HİSSEDİYORUZ'10 Kasım 2015'te Şırnak'ta düzenlenen 'Hendek Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerce girdiği çatışmada şehit olan özel hareket polisi Hilmi Bardakçı'nın eşi Havva ve kızı Zehra Bardakçı da törene katıldı. Havva Bardakçı, eşinin acısını ilk günkü gibi yaşadığını belirterek, "Böyle günler bizi mutlu ediyor. Çok mutlu oluyoruz. Gururumuzu daha çok hissediyoruz. Tüm şehit ailelerine Allah sabır versin" diye konuştu.'ÇOK ÖZLÜYORUM'Zehra Bardakçı ise babasının şehit olduğu yılda küçük olduğu için olayın farkında olmadığını söyleyerek, "Babamı çok özlüyorum. Onun yanımda olmasını isterdim. Babamın böyle bir mertebede olmasından dolayı gururluyum" dedi.ŞEHİT OĞLUNUN MEZARINA SARILDI2016 yılında Diyarbakır'da şehit olan özel harekat polisi Ebubekir Durmuş'un annesi Ayşe Durmuş da ateşin düştüğü yeri yaktığını belirterek, oğlunun mezarına sarıldı. Şehit polisin kardeşi Abdulsamet Durmuş (25) ise ağabeyinin hiç düşünmeden canını feda ettiğini belirterek, tüm şehitlere rahmet diledi.

- Adana
Son dakika gündem: 12 yaşındaki şehit kızı: Babamın böyle bir mertebede olmasından gururluyum
Son dakika gündem: 12 yaşındaki şehit kızı: Babamın böyle bir mertebede olmasından gururluyum
Son dakika gündem: 12 yaşındaki şehit kızı: Babamın böyle bir mertebede olmasından gururluyum
Son dakika gündem: 12 yaşındaki şehit kızı: Babamın böyle bir mertebede olmasından gururluyum
Son dakika gündem: 12 yaşındaki şehit kızı: Babamın böyle bir mertebede olmasından gururluyum
Son dakika gündem: 12 yaşındaki şehit kızı: Babamın böyle bir mertebede olmasından gururluyum
Son dakika gündem: 12 yaşındaki şehit kızı: Babamın böyle bir mertebede olmasından gururluyum
Son dakika gündem: 12 yaşındaki şehit kızı: Babamın böyle bir mertebede olmasından gururluyum
Son dakika gündem: 12 yaşındaki şehit kızı: Babamın böyle bir mertebede olmasından gururluyum
Son dakika gündem: 12 yaşındaki şehit kızı: Babamın böyle bir mertebede olmasından gururluyum
Son dakika gündem: 12 yaşındaki şehit kızı: Babamın böyle bir mertebede olmasından gururluyum
Son dakika gündem: 12 yaşındaki şehit kızı: Babamın böyle bir mertebede olmasından gururluyum
Son dakika gündem: 12 yaşındaki şehit kızı: Babamın böyle bir mertebede olmasından gururluyum
Son dakika gündem: 12 yaşındaki şehit kızı: Babamın böyle bir mertebede olmasından gururluyum

Çanakkale, 18 mart, Adana, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 12 yaşındaki şehit kızı: Babamın böyle bir mertebede olmasından gururluyum - Son Dakika


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