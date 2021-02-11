Son dakika gündem: 127 yaşındaki kadına, evinde koronavirüs aşısı yapıldı - Son Dakika
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Son dakika gündem: 127 yaşındaki kadına, evinde koronavirüs aşısı yapıldı

11.02.2021 09:28
Son dakika gündem: 127 yaşındaki kadına, evinde koronavirüs aşısı yapıldı

Gelen son dakika haberine göre ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, 127 yaşındaki 7 çocuk ve 62 torun sahibi Türkan Güler'e evinde koronavirüs aşısı yapıldı.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, 127 yaşındaki 7 çocuk ve 62 torun sahibi Türkan Güler'e evinde koronavirüs aşısı yapıldı. Mehmet Güler, annesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayranı olduğunu belirterek, "Hep 'fakirlerin babası' der. Biz de seviyoruz ama annemin sevgisi farklı. Fotoğrafını gördüğü zaman hep öpüyor" dedi.

İlçeye bağlı Ali Çavuş Mahallesi'nde, oğlu Mehmet Güler'in evinde yaşayan, 7 çocuk ve torunlarının çocuklarıyla birlikte 62 torun sahibi Türkan Güler'e koronavirüs aşısı yapıldı. Aşı sonrası sağlık ekipleri, yan etki ihtimaline karşı bir süre Güler'i gözetim altında tuttu. Eşi İsmail Güler, 2009'da 120 yaşında yaşamını yitirdikten sonra oğlunun evine taşınan Güler'de işitme ve görme kaybı başladı. Yaşamı boyunca yoğurt, ayran, süt ve bitkisel ürünlerle beslenen 127 yaşındaki kadının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayranı olduğu belirtildi. Güler'in, televizyonda gördüğü zaman 'fakirlerin babası' diye hitap etmesi üzerine aile, odanın duvarına Erdoğan'ın büyük boy fotoğrafını astı.

Annesini daha sağlıklı evde yaşatmak istediğini söyleyen Mehmet Güler, "Dünyanın en büyük serveti benim için annemdir. Annem 127 yaşında ve tamamen doğal besleniyor. Hayatı boyunca hiç ilaç kullanmadı. Şu an duymuyor. Bütün dişleri çürüdü. Gözleri de çok az görüyor artık. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı uzun zamandır hep televizyonda izliyor. Hep 'fakirlerin babası' der. Biz de seviyoruz ama annemin sevgisi farklı. Fotoğrafını gördüğü zaman hep öpüyor. Çocuklarım anneme Cumhurbaşkanı'mızın fotoğrafını gösterince hemen alıp öpüyor. Sağlık ekipleri de annem için geldi. Koronavirüs aşısını yaptılar. Bu nedenle devletimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Son dakika gündem: 127 yaşındaki kadına, evinde koronavirüs aşısı yapıldı
Son dakika gündem: 127 yaşındaki kadına, evinde koronavirüs aşısı yapıldı
Son dakika gündem: 127 yaşındaki kadına, evinde koronavirüs aşısı yapıldı
Son dakika gündem: 127 yaşındaki kadına, evinde koronavirüs aşısı yapıldı
Son dakika gündem: 127 yaşındaki kadına, evinde koronavirüs aşısı yapıldı
Son dakika gündem: 127 yaşındaki kadına, evinde koronavirüs aşısı yapıldı
Son dakika gündem: 127 yaşındaki kadına, evinde koronavirüs aşısı yapıldı
Son dakika gündem: 127 yaşındaki kadına, evinde koronavirüs aşısı yapıldı
Son dakika gündem: 127 yaşındaki kadına, evinde koronavirüs aşısı yapıldı
Son dakika gündem: 127 yaşındaki kadına, evinde koronavirüs aşısı yapıldı
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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Beytüşşebap, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 127 yaşındaki kadına, evinde koronavirüs aşısı yapıldı - Son Dakika

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