Son dakika gündem: 13 organize suç örgütüne 27 ilde 'TIRPAN' operasyonu - Son Dakika

EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, mafya tipi 13 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 28 ayrı suç grubuna yönelik 27 ilde eş zamanlı 'TIRPAN' operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre KOM ekiplerince, 21 Mayıs'ta turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi ve turistik illeri kapsayan 8 ilde eş zamanlı 'Sahil Rüzgarı', 5 Ekim'de turizm sezonunun sonunda yerel ve bölgesel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan ve bu suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri anlaşılan suç gruplarına yönelik 9 ilde 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonları geçekleştirilmiş, 357 şüpheliye işlem yapılmıştı.