Üye Girişi
Son dakika gündem: 13 YAŞINDAKİ METİN'İN KAZADA ÖLDÜĞÜ YERE ÜST GEÇİT İSTEĞİ - Son Dakika

Son dakika gündem: 13 YAŞINDAKİ METİN'İN KAZADA ÖLDÜĞÜ YERE ÜST GEÇİT İSTEĞİ

31.01.2022 15:30

Gelen son dakika haberlerine göre ÇORUM'da çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Metin Sol (13) hastaneye hayatını kaybetti.

ÇORUM'da çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Metin Sol (13) hastaneye hayatını kaybetti. Kazanın olduğu yerde toplanan bir grup üst geçit yapılmasını istedi.

Kaza, önceki gün çevre yolunda meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Metin Sol'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Metin Sol'a otomobilin çarptığı kaza yerinde toplanan Çorum Futbol Kulübü taraftarları, üst geçit yapılmasını istedi.

Burada konuşan Hasan Gözübüyük, "Giden can bizim evladımızdı. Burada her gün bir kaza yaşanıyor. Biz bundan sonra her maç sonrası taraftarlar olarak buraya geleceğiz ve üst geçit talebimizi yenileyeceğiz" dedi.

Son dakika gündem: 13 YAŞINDAKİ METİN'İN KAZADA ÖLDÜĞÜ YERE ÜST GEÇİT İSTEĞİ
Son dakika gündem: 13 YAŞINDAKİ METİN'İN KAZADA ÖLDÜĞÜ YERE ÜST GEÇİT İSTEĞİ
Son dakika gündem: 13 YAŞINDAKİ METİN'İN KAZADA ÖLDÜĞÜ YERE ÜST GEÇİT İSTEĞİ

YORUMLAR
500

Üst Geçit, Çorum, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 13 YAŞINDAKİ METİN'İN KAZADA ÖLDÜĞÜ YERE ÜST GEÇİT İSTEĞİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:26 Öğretmen atamalarında eğlenceli anlar! Genç öğretmenin atandığı ili duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oo tam da mevsimi
15:24 Sanal evreni sarsan skandal! Metaverse lobisinde bekleyen kadın, 3 erkeğin tacizine uğradı
15:22 Eğlence ölümle bitti! Olimpia'nın yıldızı Ivan Torres'in eşi başından vuruldu
15:18 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Neriman sırrını Leyla'ya söylüyor
15:17 Jüri gözyaşlarına hakim olamadı! Suriyeli ressam, çakıl taşlarıyla çaresizliği anlattı
15:07 "Atadedeler" ismi ile anılan suç oluşumu çökertildi! Kendini istihbaratçı olarak tanıtmış
15:06 Yasak Elma'da bu hafta ne olacak? Yıldız rezil olacak mı?
15:02 CHP'li Özgür Özel, Trabzon'daki çocuğun görüntülerini izleyen Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkisini açıkladı: Kanım dondu
14:51 Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam neler olacak? Akça Alparslan'ı ikna edecek mi?
14:41 Kaza son anda engellendi! 15 araç ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde yol kesip drift yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 15:38:02. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: 13 YAŞINDAKİ METİN'İN KAZADA ÖLDÜĞÜ YERE ÜST GEÇİT İSTEĞİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement