Son dakika gündem: 13 YAŞINDAKİ METİN'İN KAZADA ÖLDÜĞÜ YERE ÜST GEÇİT İSTEĞİ - Son Dakika

ÇORUM'da çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Metin Sol (13) hastaneye hayatını kaybetti. Kazanın olduğu yerde toplanan bir grup üst geçit yapılmasını istedi.

Kaza, önceki gün çevre yolunda meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Metin Sol'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Metin Sol'a otomobilin çarptığı kaza yerinde toplanan Çorum Futbol Kulübü taraftarları, üst geçit yapılmasını istedi.

Burada konuşan Hasan Gözübüyük, "Giden can bizim evladımızdı. Burada her gün bir kaza yaşanıyor. Biz bundan sonra her maç sonrası taraftarlar olarak buraya geleceğiz ve üst geçit talebimizi yenileyeceğiz" dedi.