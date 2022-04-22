Son dakika haberi... 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava - Son Dakika

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın "15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Osman Kavala, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Can Atalay ve Mücella Yapıcı'nın da aralarında olduğu bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Bazı CHP milletvekilleriyle konsolosların da izlediği duruşmada mütalaaya karşı savunması alınmayan sanıklar dinleniyor.

Taksim Dayanışması'ndan açıklama

Taksim Dayanışması grubu, duruşma öncesi İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

CHP ve HDP milletvekillerinin de destek verdiği açıklamada "Gezi umuttur, umut yargılanamaz" yazılı pankart açıldı.

Taksim Dayanışması adına basın açıklamasını okuyan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen, "Bu akıl ve hukuk dışı dava derhal geri çekilmeli, kurgu ithamlarla yargılanmak istenen arkadaşlarımız hakkındaki iddialar düşürülmeli, somut hiçbir delil olmadığı halde siyasi bir tutsak olarak tutukluluğu devam eden Osman Kavala serbest bırakılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kavala hakkındaki ceza istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Osman Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan da 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kavala hakkında Gezi Parkı olaylarına ilişkin hazırlanan iddianamede de "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin diğer sanıkların da "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "nitelikli yağma" ve "nitelikli yaralama" gibi suçlardan hapisle cezalandırılması isteniyor.

Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkındaki yargılamayı yapan mahkemenin verdiği beraat kararı, temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nce bozulmuştu.

15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davalar, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirilmişti.

Mütalaadan

Cumhuriyet savcısı, celse arasında sunduğu esasa ilişkin mütalaasında sanıklardan Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Mütalaada, Osman Kavala'nın, dosyanın gelmiş olduğu aşama, mevcut delil durumu ve suçun sübutu halinde alması muhtemel ceza karşısında kaçma şüphesinin mevcudiyeti de dikkate alınarak, hükümle birlikte bu suçtan da tutuklanması talep edilmişti.

Diğer sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin ise "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Mütalaada, firari sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Henri Jack Barkey, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Mehmet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi hakkındaki mevcut kovuşturmanın bu dosyadan tefrik edilerek haklarındaki yakalama kararının infazının beklenmesi talep edilmişti.