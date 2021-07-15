15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda sema gösterisi - Son Dakika

Tasavvuf Vakfı Kocaeli ve Sakarya temsilciliği semazenleri, 15 Temmuz şehitlerini sema ve duayla andı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden semazenler, burada Sema Zikri Şerifinde bulundu.
Sema gösterisi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret edenler tarafından ilgiyle izlendi.
Semazenler, şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettikten sonra anıttan ayrıldı.
Kaynak: AA
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