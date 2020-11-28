15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE ÜSKÜDAR'DA DENETİM YAPILDI-Ek bilgilerle - Son Dakika

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE ÜSKÜDAR'DA DENETİM YAPILDI-Ek bilgilerle

28.11.2020 21:31
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE ÜSKÜDAR'DA DENETİM YAPILDI-Ek bilgilerle, System.String[]

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarı ile başladı.

Koronavirüs  salgını ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarı ile başladı. Kısıtlamaların başlaması ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetim yapıldı.

Dünyayı ve ülkemizi esir almaya devam eden koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 20.00'de başladı. Kısıtlamanın başlaması ile birlikte polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetim gerçekleştirdi. Yolu daraltarak tek şeride düşüren ekipler, araçlardaki vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Herhangi bir izin belgesi veya mazereti olmayanlara ceza kesildi.

ÜSKÜDAR'DA DRONE İLE DENETİM

Üsküdar Meydanı'nda da polis ekipleri kısıtlamanın başlamasının ardından denetim yaptı. Polis drone'u ile vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Denetimler kısıtlamanın sona ereceği saate kadar devam edecek. Kısıtlamalar Pazar günü saat 10.00'a kadar devam edecek.

Görüntü dökümü:

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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

-Denetim yapan polis ekipleri

-Evrak kontrolünün yapılması

-Vatandaşlara ceza kesilmesi

-Genel ve detay görüntüler

ÜSKÜDAR

-Ekiplerin denetimi

-Drone'un kaldırılması

-Drone ile denetim

-Genel ve detaylar


- İstanbul

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Koronavirüs, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE ÜSKÜDAR'DA DENETİM YAPILDI-Ek bilgilerle - Son Dakika


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