Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor - Son Dakika

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının uygulandığı üçüncü hafta sonu sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü kez uygulandığını hafta sonunda İstanbul'da denetimler aralıksız devam ediyor. Kısıtlama kapsamında 15 Temmuz Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde oluşturulan güvenlik noktasında polis ekipleri araçları tek tek durduruyor. Araç sürücülerinin ve yolcuların izin belgelerini kontrol ediliyor.