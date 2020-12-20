Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor - Son Dakika

Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor
20.12.2020 09:50
Son dakika haber... SOKAĞA çıkma kısıtlamasının uygulandığı üçüncü hafta sonu sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor.
SOKAĞA çıkma kısıtlamasının uygulandığı üçüncü hafta sonu sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü kez uygulandığını hafta sonunda İstanbul'da denetimler aralıksız devam ediyor. Kısıtlama kapsamında 15 Temmuz Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde oluşturulan güvenlik noktasında polis ekipleri araçları tek tek durduruyor. Araç sürücülerinin ve yolcuların izin belgelerini kontrol ediliyor.
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