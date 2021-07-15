Son dakika gündem: 15 Temmuz şehitleri Fatih'te anıldı - Son Dakika

Fatih Belediyesince 15 Temmuz şehitlerini anma programı düzenlendi.

Saraçhane Parkı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan, Abdullah Güler, Ahmet Hamdi Çamlı ve Mustafa Demir ile Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşanan olaylardan oluşan görüntüler ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "millete sesleniş" konuşması etkinlikte vatandaşlara izletildi.

Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, meydanlarda bekleyen anneler ile farklı düşünceden insanı kenetleyen birlik ve beraberlik ruhu olmasaydı bugün karamsar bir tabloyla karşı karşıya olabileceğimizi söyledi.

15 Temmuz'un önemli simge noktalarından biri olan Saraçhane'deki direniş ve şehadet ruhunu unutturmayacaklarını belirten Turan, "Aziz milletimiz, yüce rabbimizin yardımıyla tarihte birçok badire atlattı. Allah, yüreği vatan sevgisiyle çarpan milleti inayetsiz ve dirayetsiz bırakmazdı ve bırakmadı. Biz de 15 Temmuz gecesi birlik ve beraberlik ruhuyla Hakk'ın ipine sımsıkı tutunduk." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise milletimizin uyanışına, destansı mücadelesine ve kıyamına şahitlik ettikleri için hamdettiklerini söyledi.