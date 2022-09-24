Son dakika gündem: 17 yaşındaki Mert, babasından kaçırdığı araçla kaza yaptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika gündem: 17 yaşındaki Mert, babasından kaçırdığı araçla kaza yaptı: 3 yaralı

24.09.2022 17:11
Son dakika gündem: 17 yaşındaki Mert, babasından kaçırdığı araçla kaza yaptı: 3 yaralı

Son dakika gündem haberi: KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Mert Samed Ö.'nün (17) babasından habersiz alıp, kullandığı otomobil ile başka otomobil çarpıştı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Mert Samed Ö.'nün (17) babasından habersiz alıp, kullandığı otomobil ile başka otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi, yaralandı.

Kaza, Örcün Köy Yolu Caddesi 3124'üncü Sokak'ta meydana geldi. Mert Samed Ö., babasından izinsiz aldığı 34 VG 1778 plakalı otomobille arkadaşı Mehmet Ali S. ile birlikte gezmeye çıktı. Mert Samed Ö.'nün kontrolünü kaybettiği araç ile karşı yönden gelen Selim A.'nın kullandığı 34 TA 6057 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Selim A.'nın otomobili, takla atıp ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Yaralanan Mehmet Ali S., Mert Samed Ö. ve Selim A., ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Tragger, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 17 yaşındaki Mert, babasından kaçırdığı araçla kaza yaptı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: 17 yaşındaki Mert, babasından kaçırdığı araçla kaza yaptı: 3 yaralı - Son Dakika
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