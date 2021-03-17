Son dakika gündem: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan, mesajında, bugün, milletin azmi ve kararlılığı sayesinde üstün bir zaferle sonuçlanan Çanakkale Savaşı'nın 106. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin önemini belirten Ayhan, şöyle devam etti:

"Bu zaferle topraklarımızı istila etmeye çalışan işgal kuvvetlerine 'Çanakkale geçilmez' dedirten Anadolu'nun her yerinden gelen kahramanlarımız, birlik ve beraberliğimizin ne kadar sağlam temellere dayandığını bütün dünyaya ilan etmişlerdir. Bu zaferde genç yaşlı, kadın çocuk seferber olmuş, Sivas'ta 1887 yılından bu yana eğitim veren Sivas Lisesi'nin tüm son sınıf öğrencileri de 1915 yılında gönüllü olarak katıldıkları Çanakkale Savaşı'nda şehit olmuşlardır. Tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamayan, birçok devlet ve imparatorluklar kuran Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' sözünü şiar edinerek tarihin akışını değiştiren bir zaferi kazanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden kahramanlarımızı, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a, yurt içinde ve yurt dışında vatanın bağımsızlığı uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."