Son dakika... 2 katlı binada yangın çıktı, çalışmaları izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı - Son Dakika

Son dakika... 2 katlı binada yangın çıktı, çalışmaları izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı

24.12.2020 21:05
Son dakika... 2 katlı binada yangın çıktı, çalışmaları izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı, System.String[]

Son dakika haberleri: 2 katlı binada yangın çıktı, çalışmaları izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı metruk binada yangın çıktı.

2 katlı binada yangın çıktı, çalışmaları izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangında, metruk bina küle dönerken, meraklı kalabalığın sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, çalışmaları izlemesi dikkat çekti.Yangın, saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hamidiye mahallesi Suyolu Caddesi'ndeki 2 katlı metruk binada çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede 2 katlı binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle, yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 saat süren soğutma çalışmalarının ardından metruk binadaki yangın tamamen söndürüldü. Yangında, ölen yada yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle bina kullanılamaz hale geldi. Aynı binada son 1 ayda 4 kez yangın çıktığı öğrenildi.

Öte yandan, yangını gören vatandaşların sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak çalışmaları izlemesi dikkat çekti.


Son dakika... 2 katlı binada yangın çıktı, çalışmaları izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı
Son dakika... 2 katlı binada yangın çıktı, çalışmaları izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı
Son dakika... 2 katlı binada yangın çıktı, çalışmaları izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı
Son dakika... 2 katlı binada yangın çıktı, çalışmaları izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı
Son dakika... 2 katlı binada yangın çıktı, çalışmaları izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı
Son dakika... 2 katlı binada yangın çıktı, çalışmaları izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı
Son dakika... 2 katlı binada yangın çıktı, çalışmaları izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı
Son dakika... 2 katlı binada yangın çıktı, çalışmaları izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı
Son dakika... 2 katlı binada yangın çıktı, çalışmaları izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı

Hamidiye, İtfaiye, İnegöl, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... 2 katlı binada yangın çıktı, çalışmaları izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 yendi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 18 bin 102 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Dünya, Türkiye'den öğrendi! İşte Çin aşısının etkinliği ve ilk sonuçları Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İngiltere'nin mutasyon açıklamalarını boşa çıkardı: Mutasyon Eylül ayından beri mevcut Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis
İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı         
21:09
Fatih Terim'e verilen ceza sonrası G.Saray, TFF'ye bu sözlerle tepki gösterdi Fatih Terim'e verilen ceza sonrası G.Saray, TFF'ye bu sözlerle tepki gösterdi         
20:38
Son Dakika: Türkiye'nin alacağı Pfizer-Biontech aşısının sözleşme detayları belli oldu Son Dakika: Türkiye'nin alacağı Pfizer-Biontech aşısının sözleşme detayları belli oldu         
20:07
Son Dakika: Bakan Koca duyurdu: Aşılar Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece Çin'den yola çıkıyor Son Dakika: Bakan Koca duyurdu: Aşılar Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece Çin'den yola çıkıyor         
19:33
İmamoğlu'dan İmamoğlu'dan "Şeb-i Arus" tartışmalarına yanıt: Kur'an Arapça okunmalıydı, Türkçe ezan ise törende okunmadı         
18:39
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi         
15:35
Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı         
14:44
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Boşanma davasına, aracına Boşanma davasına, aracına "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum" yazarak gitti         
14:01
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı         
12:48
Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?         
12:09
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 21:28:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... 2 katlı binada yangın çıktı, çalışmaları izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei