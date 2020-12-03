Son dakika gündem: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ve AK Parti Karaman Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Tunç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kalaycı, mesajında, engelliliğin yalnızca bireyi ve ailesini değil toplumun bütün kesiminin önemsemesi gereken bir konu olduğunu belirtti.

Belediye olarak engellilerin samimiyetle ellerinden tutarak onlar için gerekli çalışmaları yapmaya devam edecek ve her zaman yanlarında olacağını dile getiren Kalaycı, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm hemşehrilerimizi engelli vatandaşlarımıza yardımcı ve destek olmaya çağırıyorum. başta şehrimizde yaşayan engelli kardeşlerim olmak üzere tüm engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini, sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

Rektör Akgül ise sağlıklı her bireyin aslında bir engelli adayı olduğunu anımsattı.

Akgül, şunları kaydetti:

"Doğmak, hastalanmak ve ölmek kadar olağan bir durum olan engellilik karşısında yeterli bilince sahip olmadığımız gibi zaman zaman engellilik durumunu bir kusur ya da eksiklik olarak görmek gibi büyük bir hataya kapılabilmekteyiz. Bu tutum aslında engelli kardeşlerimize yaklaşımımızın önündeki en büyük engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Engelleri yalnızca uzuvlarda gören bu anlayış gerçekte kalplerdeki engelin bir tezahürüdür."

Tunç da engellilerin sadece 3 Aralık'ta değil, her gün hatırlanması gerektiğini belirterek, "Hayata umutla bakan, sosyalleşen, toplumla bütünleşen engelli kardeşlerimizi unutmadık, unutmuyoruz. Engelli kardeşlerimizin sorunları kendisinin veya ailesinin sorunu değil toplumun bir sorunudur. Bizler de birer engelli adayı olarak onları anlayışla karşılamalı toplumsal yaşama adapte etmeliyiz. Engelli kardeşlerimiz ise hayata küsmemeli, sosyalleşmeli ve kendi kariyerini devam ettirmelidir." ifadelerini kullandı.