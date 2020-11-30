Son dakika gündem: 3 gün önce testi pozitif çıkan sağlık çalışanı Ferdane, kalp krizinden öldü (2)

Son dakika gündem haberi: SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIHatay'da 3 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan ve dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı Ferdane Bilgin'in cenazesi, Antakya Mezarlık Kompleksi'ne getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Hatay'da 3 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan ve dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı Ferdane Bilgin'in cenazesi, Antakya Mezarlık Kompleksi'ne getirildi. Cenazeye, Bilgin'in yakınları ile sağlık çalışanları katıldı. Bilgin'in kızları, annelerinin tabutuna dokunarak gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Bilgin'in cenazesi, gözyaşları arasında Narlıca Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.



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