Son dakika: GÜNDEM / 3 Kasım 2020 - Son Dakika

Son dakika: GÜNDEM / 3 Kasım 2020

03.11.2020 08:59
Son dakika: GÜNDEM / 3 Kasım 2020, System.String[]

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP, HDP, MHP ve İYİ Partinin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İzmir'deki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurulda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/15.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek, toplantının ardından iki bakan Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi açılışını gerçekleştirecek.

(Ankara/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçimleri için halk, sandık başına gidecek.

(Washington/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, gayriresmi toplantıda bir araya gelecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Manchester United'la yapacakları maça ilişkin Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek toplantıda değerlendirmede bulunacak, takım, son çalışmasını tesislerde yapacak. (Basın toplantısı sadece yayıncı kuruluşa açık olacak.)

(İstanbul/18.45/19.15) (Fotoğraflı)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası A, B, C ve D gruplarında yapılacak toplam 8 maçla başlayacak.

3- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak 3. tur mücadelesi başlayacak. Günün maçlarında, Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 3. Lig'den Karbel Karaköprü Belediyespor'la, MKE Ankaragücü de 2. Lig'den Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, 3. Lig'den Esenler Erokspor'la, Tuzlaspor, 2. Lig'den Bayburt Özel İdare'yle, Adanaspor, 3. Lig'den 68 Aksaray Belediyespor'la ve Altay da 2. Lig'den Karatay Termal 1922 Konyaspor'la karşılaşacak.

(Erzurum/18.00/Ankara/20.30/Balıkesir/İstanbul/13.00/Adana/İzmir/15.30) (Fotoğraflı)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası Fenerbahçe Öznur Kablo-Samsun Canik Belediyespor, Nesibe Aydın-BOTAŞ maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/15.00/Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

5- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda TOFAŞ, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Keravnos'la deplasmanda karşılaşacak.

(Lefkoşa/20.30)

6- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nun 6. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Fransa'nın JL Bourg en Bresse takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Bourg en Bresse/21.00)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında PTT-VakıfBank, Karayolları-Türk Hava Yolları, Çan Gençlik Kalespor-Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı VitrA-Kuzeyboru, Fenerbahçe Opet-Beylikdüzü Voleybol İhtisas ve Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/16.00/Çanakkale/14.00/İstanbul/15.00/16.00/17.00) (Fotoğraflı)

8- Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek, futbolculardan Rachid Ghezzal, düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/11.30/14.00) (Fotoğraflı)

9- Vefat eden Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için Darüşşafaka ve Galatasaray kulüpleri törenler düzenleyecek.

Granit'in cenazesi, Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(İstanbul/11.30-14.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Yan yatan binadan canları pahasına 4 kişiyi kurtardılar

İzmir'deki depremde en fazla hasar gören binalardan biri olan ve yıkılmaması için iş makineleriyle desteklenen Yılmaz Erbek Apartmanı'nda görev alan arama kurtarma ekibi, 4 kişiyi yaşama bağlayarak önemli bir başarıya imza attı

Ekibi koordine eden AFAD Tunceli İl Müdürü Cem Erdoğan:

"Hayat kurtarmak için risk almak zorundayız. Bunlar bizim annemiz, babamız, kardeşimiz, çocuğumuz. Onları almadan çıkamazdık"

"Helim amcaya 'omuz omuza, can cana çıkacağız' demiştim. Onu da başardık"

(Sergen Sezgin-Burak Akay/İzmir)

2- DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Hastalara dünyayı verseniz bir saniye nefes almaya değişmezler"

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Abdurrahman Çetin ile eşi ve 3 çocuğu yakalandığı Kovid-19'u yenmeyi başardı

Görevinin başına dönen ve immün plazma bağışında bulunan Çetin:

"Entübe, oksijen alan hastalarımız var. Onların gözünde dışarıdan bir nefes alma isteğini görebiliyoruz. Onlara dünyayı verseniz bir saniye nefes almaya değişmezler"

(Mehmet Sıddık Kaya/Diyarbakır)

3- Milyonerlerin mevduatı 2 trilyon liraya dayandı

Milyoner sayısı eylül sonunda 301 bin 564, toplam mevduatları da 1 trilyon 958 milyar 817 milyon lira oldu

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, 9 ayda 76 bin 123, toplam mevduatları da 567,2 milyar lira artış gösterdi

(Murat Birinci/İstanbul)

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: GÜNDEM / 3 Kasım 2020 - Son Dakika


Son Dakika

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