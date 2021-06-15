Son dakika gündem: 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA SÜRÜCÜNÜN SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ - Son Dakika

ADANA'da şerit ihlali yapan kamyonetle çarpışan cipte yaşamını yitiren Yaşar Menteş (60), eşi Dursun Gülay Menteş (58) ve oğlu Ali Emre Menteş'in (21) yakınları, diğer sürücü İbrahim Türk'ün (32) adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Kazada yaralanan Menteş çiftinin hemşire kızları Ayşe'nin hala komada olduğu, ayaklarında kırıklar oluşan torunları Esra'nın ise psikolojik destek gördüğü bildirildi.

Kaza, 21 Nisan'da Feke- Saimbeyli yolu Yeşilvadi mevkiinde meydana geldi. Enerji firmasında tekniker olarak çalışan İbrahim Türk yönetimindeki 34 BTE 687 plakalı kamyonet, karşı şeride geçerek, Saimbeyli Orman İşletmesi'nde memur olarak çalışan Yaşar Menteş yönetimindeki 01 Y 6906 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen cipteki Yaşar- Dursun Gülay Menteş çifti ile öğrenci oğulları Ali Emre Menteş hayatını kaybetti, hemşire kızları Ayşe ile torunları Esra Yılmaz ağır yaralandı. Anne ve kızı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

KAMYONET 6'NCI VİTESTE TAKILI KALMIŞ

Hafif yaralanan kamyonet sürücüsü İbrahim Türk, Feke Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kaza tutanağında, Türk'ün, 'aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak ya da tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek' kuralını ihlal ettiğine yer verildi. Yaşar Menteş'in ise kural ihlali yapmadığı kanaatine varıldığı vurgulandı. Kamyonetin 6'ncı viteste kaldığı da tutanaklarda yer aldı. Türk, ifadesinde, "Kaza gerçekleştiğinde yaklaşık 50 kilometre hızla gidiyordum. Üçüncü viteste ilerliyordum. Karşımdaki aracın hızını hatırlamıyorum. Kaza nasıl gerçekleşti, hiçbir anlam veremiyorum. Bir anda çarpıştık. Şerit ihlali yapmadım. O anda telefonla ya da başka bir şeyle uğraşmıyordum. Önümde bir araç da yoktu, sollamaya çıkmamıştım. Kazadan sonra belli bir süre gözlerimi açamadım, öldüm sandım" dedi. Türk, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KIZ KARDEŞTEN İYİ HABER BEKLİYORLAR

Bacaklarında kırıklar Esra Yılmaz taburcu olurken, komadaki Ayşe Yılmaz ise yaşam mücadelesini sürdürüyor. 4 çocuk sahibi olan Yaşar- Dursun Gülay Menteş çiftinin geride kalan çocukları Ersin Mehmet Menteş (34) ve Eren Menteş (29) günlerdir hastane önünde kız kardeşlerinden iyi haber bekliyor.

ALİ EMRE'NİN PİLOTLUK HAYALİ SON BULDU

İnşaat Teknikeri Ersin Mehmet Menteş, yaşadığı acı nedeniyle günlerdir gözüne uyku girmediğini, 20 kilo verdiğini söyledi. Menteş, entübe edilerek 2 defa beyin ameliyatı yapılan kız kardeşinden iyi bir haber beklediklerini belirtti. Kamyonet sürücüsünün serbest bırakılmasına tepki gösteren Menteş, erkek kardeşinin Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olduğunu, geçen yıl Erasmus kapsamında yurt dışında eğitimler gördüğünü ve hayali olan pilotluk mesleğini gerçekleştiremeden hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Kamyonet sürücüsünün hatalı olduğunu ve tutuklanması gerektiğini belirten Menteş, "Hayatını kaybeden aile bireylerimin vücutları kırıklarla dolu. Kız kardeşim beyin kanaması geçirdi, bugün üçüncü ameliyatını olacak. Devletten, savcılarımızdan bu şahsın tutuklanmasını istiyoruz. Yetkililerden içimizi serinletecek, kalbimizi rahatlatacak, ailemizi bir araya getirmese de kabirlerinde huzurlu şekilde yatıracak bir yardım istiyoruz. Kazada yaralanan yeğenim Esra'nın iki bacağı da kırıldı, hala fizik tedavi ve psikolojik destek görüyor. Küçük kardeşimi dayısı değil ağabeyi gibi görüyor. Sürekli bize soruyor, biz de yalan cevap vermekte zorlanıyoruz. Bize kaza anında yaşadıklarını anlattı. Ayakları tutmadığı için yardım edemediğini söyledi. Dedesiyle, anneannesini de sürekli soruyor ama korkusundan mı tedirginliğinden mi bilmiyorum, annesini soramadı hiç" diye konuştu.

3 KİŞİYİ KATLETMENİN CEZASI BU OLMAMALI

Orman muhafaza memuru Eren Menteş ise, 'Bunu kaza olarak nitelendirmek bile suç. Hız limitlerini fazlasıyla aşıp masum bir insanın şeridine geçip ailemden 3 kişiyi yok ettiler. Hayallerimizi söndürdüler. Ablam da hastanede can çekişiyor, mücadele ediyor. Bu olay trafik cezası olarak değerlendirilmemeli. 3 kişiyi katletmenin cezası bu olmamalı' dedi.

Yaşar Menteş'in kız kardeşi Ayşe Menteş de kamyonetin sürücüsüne tepki göstererek 'Vicdanı rahat uyuyabiliyor mu acaba' Adaletin mağdurdan yana olmasını istiyorum. Vicdanlarının sesine kulak versinler? ifadelerini kullandı.