3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGA KAMERADA - Son Dakika

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGA KAMERADA

DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan, 3 kişinin yaralandığı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan, 3 kişinin yaralandığı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü oldukları öne sürülen iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla bir özel hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Kavga ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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