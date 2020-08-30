Son dakika gündem: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Beyoğlu sokaklarında piyano sesi yükseldi - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Galata Kulesi Meydanında unutulmaz bir piyano resitali gerçekleştirdi.

Beyoğlu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı birbirinden farklı etkinliklerle kutladı. Galata Kulesi Meydanı'nda, saat 18.00'de düzenlenen piyano resitali vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Ünlü piyanist Büşra Kayıkçı katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Açık alanda düzenlenen etkinlikte virüs salgınına karşı her türlü önlemler alınarak, sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız program sonunda yaptığı konuşmada, "Büşra kızımızı tebrik ediyoruz. Tarihin kalbinin attığı mekandayız. Bugün şanlı tarihimizde önemli bir gün, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız hepimize kutlu olsun. Büşra önemli bir değerimiz. İstedik ki Beyoğlu'nun kalbinin attığı bu mekanda, kendisiyle şöyle piyano ile neşelenelim coşkumuz artsın. Tebrik ediyoruz başarılarının devamını dileriz. Zafer Bayramı kutlu olsun" dedi. - İSTANBUL