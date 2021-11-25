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Son dakika gündem: 4 AY ÖNCE PKK'DAN KAÇAN MUSTAFA; ŞİMDİ ASKER - Son Dakika

Son dakika gündem: 4 AY ÖNCE PKK'DAN KAÇAN MUSTAFA; ŞİMDİ ASKER

25.11.2021 19:28
Son dakika gündem: 4 AY ÖNCE PKK'DAN KAÇAN MUSTAFA; ŞİMDİ ASKER

Edinilen son dakika gelişmesine göre DİYARBAKIR'da Ayşegül ve Rauf Biçer çiftinin, terör örgütü PKK tarafından 4 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Mustafa, 4 ay önce PKK'nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

DİYARBAKIR'da Ayşegül ve Rauf Biçer çiftinin, terör örgütü PKK tarafından 4 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Mustafa, 4 ay önce PKK'nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Kınası yakılarak askere uğurlanan Mustafa Biçer, askeri birliğine giderek üniformasını giydi.

3 Eylül 2019'da HDP il binası önündeki 'Evlat Nöbeti'ne katılan Ayşegül- Rauf Biçer çiftinin eylemi sürerken, oğulları Mustafa, yaklaşık 4 ay önce terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Biçer ailesi verdikleri mücadelenin ardından çocuğuna kavuştu. Ayşegül Biçer, 10 gün kadar önce kına yakarak askere uğurladığı oğlu Mustafa'yla askeri üniformayla fotoğraf çektirdi.

'O AN BENİM İÇİN BAYRAMDI'

Biçer, oğlunu askeri üniforma içinde görürken, çok mutlu olduğunu söyledi. "O an benim için bayramdı" diyen Biçer, "Oğlumu PKK'dan başlattığım mücadele ile aldım. Bugün çok gurur verici bir günümüz. Oğlum artık asker. O, artık bir Türk askeri. Kendi toprağı, kendi vatanı, bayrağı için savaşacaksa savaşacak, ölünecekse kendi vatanı için ölünecek. Rabbime şükürler olsun bugünü de gördüm. Eğer mücadeleyse kendi vatanınız ve toprağınız için mücadele versin" dedi.

'ŞANLI ÜNİFORMAYI GİYDİM'

Mustafa Biçer de 4 yıla yakın bir süre terör örgütü PKK'nın elinde zorla tutulduğunu belirterek, "Artık şanlı üniformayı giydim. Nasıl ki Çanakkale'de dedelerimiz yan yana düşmana karşı savaştıysa, ben de kardeşlerimle yan yana teröre 'dur' diyeceğiz ve savaşacağız. Çok mutluyum. Böyle bir fırsat kimsenin eline geçmez. Terör örgütünde ölmektense askerde vatanına, milletine hizmet ederken şehit olmak kutsal" diye konuştu.

Son dakika gündem: 4 AY ÖNCE PKK'DAN KAÇAN MUSTAFA; ŞİMDİ ASKER
Son dakika gündem: 4 AY ÖNCE PKK'DAN KAÇAN MUSTAFA; ŞİMDİ ASKER
Son dakika gündem: 4 AY ÖNCE PKK'DAN KAÇAN MUSTAFA; ŞİMDİ ASKER
Son dakika gündem: 4 AY ÖNCE PKK'DAN KAÇAN MUSTAFA; ŞİMDİ ASKER

Mustafa Biçer, Asker, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 4 AY ÖNCE PKK'DAN KAÇAN MUSTAFA; ŞİMDİ ASKER - Son Dakika


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