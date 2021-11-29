Rize'de 4 kişilik grubun işletmeye saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Rize'de 4 kişilik grubun işletmeye saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı

RİZE - Rize'de 4 kişilik grubun araçtan çıktığı gibi işletme sahiplerine saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay merkeze bağlı Pazarköy köyü üzerinde geçtiğimiz hafta Cuma günü bir işletmede gerçekleşti. Görüntülere göre saat 17.00 sıralarında gerçekleşen olayda ticari taksi ile geldikleri dükkanın önünde duran 4 kişiden şoförün kapısı iş yeri sahibi Muhammet Ali Balcı tarafından açıldı. Balcı'nın konuşmaya çalıştığı şoför bir anda araçtan inerek dükkanın içerisine girmeye çalışırken Balcı kendisini engellemek için yoğun bir çaba sarf etti. Fakat bu esnada araçtan inen diğer şahıs yerde bulunan inşaat iskele demirlerine yönelince Balcı, şoförü bırakarak onu durdurmaya çalışınca boşta kalan şoför bu esnada diğer 1 kişi ile birlikte dükkanın içerisine girerken yanlarında bulunan 4. şahıs ise onları uzaktan izledi.

İsimleri E.A. ve S.K. olduğu öğrenilen şahıslar inşaat iskelesi demir çubuklarıyla etrafa zarar vererek işletme sahiplerinden Beytullah Balcı'yı kolundan bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Saldırıda yaralanan 2 kardeş, olay yerine gelen 112 Acil sağlık hizmetleri ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçarak uzaklaşan E.A., E.A., ve S.K. yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınan E.A., E.A., ve S.K. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, olayda adı geçen M.A.S. ise halen aranıyor.