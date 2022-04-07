Son dakika gündem: 4 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü: Tüm tedbirleri aldım ama durduramadım - Son Dakika
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Son dakika gündem: 4 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü: Tüm tedbirleri aldım ama durduramadım

07.04.2022 15:40
Son dakika gündem: 4 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü: Tüm tedbirleri aldım ama durduramadım

Son dakika haberleri: BURSA'nın Kestel ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin açılan davada tutuklu yargılanan TIR şoförü Faruk Eskiçırak, "Dorsedeki yükün en son indiğim rampada çekiciye baskı yaptığını hissettim. Tüm tedbirleri almama rağmen aracımı, durdurmam mümkün olmadı" dedi.

BURSA'nın Kestel ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin açılan davada tutuklu yargılanan TIR şoförü Faruk Eskiçırak, "Dorsedeki yükün en son indiğim rampada çekiciye baskı yaptığını hissettim. Tüm tedbirleri almama rağmen aracımı, durdurmam mümkün olmadı" dedi.

Kaza, geçen yıl 12 Mart'ta Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde meydana geldi. Faruk Eskiçırak yönetimindeki 18 AAJ 361 plakalı TIR, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada TIR'ın çarptığı 22 araçtaki Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu, Semih Ural ve Recep Göler öldü, 22 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan TIR şoförü Faruk Eskiçırak tutuklandı.

Bursa 12.'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 22,5 yıl hapis cezası istenen Faruk Eskiçırak'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Eskiçırak, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.'NERELERE ÇARPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM'Sanık Faruk Eskiçırak savunmasında, "20 yıldan fazla TIR şoförüyüm. 2 yıla yakın bir süredir çalıştığım firmada, hep aynı aracı kullandım. Periyodik bakımlarını aracın zamanı geldiğinde serviste yaptırdım. Rampadan inmeye başlayınca fren tutmadı. Hızım iyice arttı. En son hızım 120 kilometreye dayandı. Motor bağırıyordu, aracım 4'üncü vitesteydi. Rampadan inerken önümde seyreden araçlara çarpmamak için kendilerini korna, selektörle uyarıp, dörtlüleri yakıp, yol vermelerini istedim. Rampada bulunan araçlar sağa sola kaçışıp yol verdi. Rampadan aşağıya zikzaklar çizerek indim. Amacım önümde seyreden araçlara vurmamaktı. En son düzlüğe doğru giriş yaptım. Bir anda trafik ışıklarının kırmızı yandığını, araçların orada durduğunu gördüm. Aracımı, sağa doğru manevra yaptırıp, devirme eğilimine girdim. Işıklara gelmeden öndeki bir araca çarpınca aracın yönü ışıkların istikametine döndü. Direksiyon bir anda kilitlenip stop etti. O anda hızla kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldım. İlk araca çarptığımda başımı bir yerlere vurmuş olacağım ki kaza anını ve nerelere çarptığımı hatırlamıyorum. Kazadan sonra birilerinin gelip, beni araçtan çıkarmaya çalıştıklarını hatırlıyorum. Kazanın dorse fren körüklerinin boşalmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Dorsedeki yükün en son indiğim rampada çekiciye baskı yaptığını hissettim. Tüm tedbirleri almama rağmen aracımı, durdurmam mümkün olmadı" dedi.'TAHLİYEMİ VE BERAATİMİ İSTİYORUM'Mahkeme başkanı, araçları kazada hasar gören bazı kişilerin davaya katılma talebinde bulunduklarını bildirdi. Araçları hasar gören kişilerin taraf olmadığını dile getiren sanık avukatı, davaya katılma taleplerinin reddine karar verilmesini istedi. Müşteki avukatları ise şikayetlerinin devam ettiğini ifade etti. Mahkeme heyetince söz verilen sanık Faruk Eskiçırak, "Kaza bilerek ve isteyerek olmadı. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve davaya katılma talebinde bulunanların, dosyada taraf olmamaları ve gerçekleşen kazada maddi hasar dışında herhangi bir zarar görmemeleri nedeniyle katılma taleplerinin reddinde karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.


Son dakika gündem: 4 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü: Tüm tedbirleri aldım ama durduramadım
Son dakika gündem: 4 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü: Tüm tedbirleri aldım ama durduramadım
Son dakika gündem: 4 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü: Tüm tedbirleri aldım ama durduramadım
Son dakika gündem: 4 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü: Tüm tedbirleri aldım ama durduramadım
Son dakika gündem: 4 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü: Tüm tedbirleri aldım ama durduramadım
Son dakika gündem: 4 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü: Tüm tedbirleri aldım ama durduramadım
Son dakika gündem: 4 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü: Tüm tedbirleri aldım ama durduramadım
Son dakika gündem: 4 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü: Tüm tedbirleri aldım ama durduramadım
Son dakika gündem: 4 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü: Tüm tedbirleri aldım ama durduramadım
Son dakika gündem: 4 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü: Tüm tedbirleri aldım ama durduramadım
Son dakika gündem: 4 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü: Tüm tedbirleri aldım ama durduramadım
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Kestel, Bursa, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 4 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü: Tüm tedbirleri aldım ama durduramadım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: 4 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü: Tüm tedbirleri aldım ama durduramadım - Son Dakika
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