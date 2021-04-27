Görüşmeden detaylar CENEVRE -KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve beraberindeki heyet, Birleşmiş Milletler öncülüğünde düzenlenecek gayriresmi "Kıbrıs Konferansı"na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine geldi. Heyet, konferans öncesi Crans Montana Forumu (CMF) Kurucusu ve Onursal Başkanı Büyükelçi Jean-Paul Carteron ile bir araya geldi.