Son dakika gündem: 5 AY ARAYLA İKİNCİ KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI - Son Dakika

Son dakika gündem: 5 AY ARAYLA İKİNCİ KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

07.05.2021 15:39

Son dakika haber... KAYSERİ'de yaşayan ve 5 ay önce koronavirüse yakalanan Kemal Tekin'de (50), yine virüs tespit edildi.

KAYSERİ'de yaşayan ve 5 ay önce koronavirüse yakalanan Kemal Tekin'de (50), yine virüs tespit edildi. Hastanede tedavi gören Tekin, İlk virüsü çok rahat atlatırken, ikinci virüs beni sarstı. Yeni virüsün İngiliz mutantı olduğunu öğrendim. Sırtımda batmalar var dedi.

Kayseri Tekden Hastanesi'nde ulaşım sorumlusu olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Kemal Tekin, yaklaşık 5 ay önce koronavirüse yakalandı. 10 gün evde karantinada kalan Tekin, sağlığına kavuştuktan sonra görevinin başına döndü. Tekin, aradan 5 ay geçtikten sonra, kas ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle çalıştığı hastanede koronavirüs testi yaptırdı. Sonuçları pozitif çıkan Tekin, ikinci kez koronavirüse yakalandığını öğrendi. Evinde karantinaya alınan Tekin, 4 gün sonra durumu kötüye gidince hastanede tedaviye alındı. 6 gündür tedavi gören Tekin, ilk virüse 5 ay önce yakalandığını ve çok ciddi belirtileri olmadığını belirterek, Sadece baş ağrısı ile hastalığa tutulmuştum. 10 gün evde karantinada kalarak hastalığı atlamıştım. Şimdiki yakalandığım ikinci koronavirüsün semptomları ise sırtımda ağrı ve üşümeyle başladı. Şu an bende görülen yeni virüsün İngiliz mutantı olduğunu öğrendim. Hastaneye geldim ve doktor Tahir beyin kararı ile yatarak tedavi görüyorum. 4 günü ev olmak üzere 10 gündür tedavim hastanede sürüyor. Serum ve ilaç tedavisi uygulanıyor dedi.

'İKİNCİ KEZ YAKALANMAYI BEKLEMİYORDUM'

Tekin, ayrıca hastalığa ikinci kez yakalandığı için şaşkın olduğunu ifade ederek, İkinci kez virüse yakalanmayı kesinlikle beklemiyordum ancak yakalanmış olduk. Kendimi şu anda eskiye göre iyi hissediyorum. Şikayet ettiğim semptomlar kayboldu. İkinci defa görülen İngiliz mutasyonu olduğu için vücuttan gitmesi uzun sürüyormuş. Normale dönmem zaman alacak gibi. Vatandaşlarımız bakanlığın açıkladığı tedbirlere mutlaka uysun. İlk virüs ile ikinci yakalandığım virüs arasında fark var. İlk virüsü çok rahat atlatırken, ikinci virüs beni sarstı. Sırtımda batmalar var. İnşallah zamanla daha iyi olacağım. Sağlığıma kavuşmam için çaba harcayan sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum diye konuştu.

'HASTA, BU VİRÜSÜ DAHA AĞIR GEÇİRİYOR?

İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Tahir Tahiroğlu ise, Hastamız 5 ay önce koronavirüs hastalığını geçirmişti. O zaman hasta yatmak zorunda kalmamış evinde kontrol altına alınmıştı. Şu anki virüsü biraz daha ağır geçiriyor. Akciğerinde orta düzeyde tutulumu var. Bu nedenle hastaneye yatırdık. 10 günüdür tedavi görüyor. Hastamızda ikinci defa görülen virüs İngiliz varyantı olarak biliniyor. Hastamız şimdi daha iyi durumda. Birkaç gün içinde taburcu edeceğiz dedi.

Doktor Tahiroğlu, ayrıca hastalıkla ilgili vatandaşları uyararak, Koronavirüs geçirmiş olmak ya da aşı olmak hastalığa karşı bir miktar koruyucu ama yüzde 100 koruyucu değil. Kendi çalışanlarımızdan ve hastalarımızdan da tekrar hasta olanlar var. Enfeksiyon geçirdiği, aşı olduğu halde hastalığı geçirenler var. Bunların bir kısmı daha hafif bir kısmı da daha ağır geçiriyor. Elbette aşı olacağız. Bakanlığın açıkladığı tedbirlere uyacağız. Ben hastalığı atlattım, aşımı yaptırdım demek kesinlikle doğru değil. Ülkemizde pandemi düşene kadar kurallara uymamız gerekiyor dedi.

Son dakika gündem: 5 AY ARAYLA İKİNCİ KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Son dakika gündem: 5 AY ARAYLA İKİNCİ KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Son dakika gündem: 5 AY ARAYLA İKİNCİ KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Son dakika gündem: 5 AY ARAYLA İKİNCİ KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Koronavirüs, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 5 AY ARAYLA İKİNCİ KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında 'tutuklasın' diyenlere cevap verdi: Söyledikleri çöp kadar önemli değil Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında 'tutuklasın' diyenlere cevap verdi: Söyledikleri çöp kadar önemli değil Emine Jahovic'ten Mustafa Sandal'a 'Nafaka' tepkisi: 2 sene ödemedi, 740 bin lira borcu var Emine Jahovic'ten Mustafa Sandal'a 'Nafaka' tepkisi: 2 sene ödemedi, 740 bin lira borcu var Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Yemek yapmak için mutfağa giren kadın, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa giren kadın, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Dolandırıcılar yakayı ele verdi! Gazete kağıdından desteleri, Avustralya doları diye satmışlardı Dolandırıcılar yakayı ele verdi! Gazete kağıdından desteleri, Avustralya doları diye satmışlardı Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak

Son Dakika Haberleri
17:15 Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi
17:12 Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu
17:11 Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur
16:59 Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
16:52 ''Age Games'' isimli yerli oyun 7 milyon dolarlık dev yatırımla zirveye tırmanıyor!
16:43 Adnan Oktar'ın müritleri itirafçı kediciği rahat bırakmıyor: Para bitti Müge gitti!
16:28 Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak
16:09 Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi
16:05 Ramazan yayınları için günlük 35 bin liralık tekne kiralandığı iddiasına Diyanet yanıt verdi: İddialar gerçeği yansıtmıyor
16:01 83 yaşındaki Ahmet dededen Uğurcan Çakır'a nasihat: 25'ine gelmeden bir yere gitme, sen daha çok kazanırsın
Radamel Falcao'ya Galatasaray'ın kasasını dolduracak bir teklif geldi Radamel Falcao'ya Galatasaray'ın kasasını dolduracak bir teklif geldi         
17:21
Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu         
17:13
Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur         
17:11
Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı         
16:59
Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak         
16:28
AK Parti, AK Parti, "Yalan Üretim Merkezi" notuyla paylaştığı videoyu sildi         
16:00
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil         
15:23
Seyahat izni için çatıya çıkıp ağzına geleni söyledi, istediği olunca da sevincini gizleyemedi Seyahat izni için çatıya çıkıp ağzına geleni söyledi, istediği olunca da sevincini gizleyemedi         
15:12
Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti         
14:00
Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı         
13:59
Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak         
13:19
"20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir         
13:16
16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi         
13:05
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar         
11:43
Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur         
11:07
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 17:31:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: 5 AY ARAYLA İKİNCİ KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement