AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ, KALORİFER KAZANINDAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ - Son Dakika

AKSARAY'da aynı aileden 5 kişi, evin altındaki kalorifer kazasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Olay, bugün saat 09.00 sıralarında Ortaköy ilçesinde meydana geldi. Mihriban Ağırtaş (46) sabah uyandığında kendisinde baş dönmesi ile evde duman kokusu olduğu hissetti. Ardından uyandırmak için odalarına gittiği kızları Nurgül Ağırtaş (19), Fatma Ağırtaş (18), Gizem Ağırtaş (12) ile kayınvalidesi Nurgül Ağırtaş'ın (62) hareketsiz halde yattıklarını gördü. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı merkezine durumu bildirdi. Müstakil evlerinin alt katındaki kalorifer kazanından sızın karbonmonoksit gazından zehirlendikleri anlaşılan Ağırtaş ailesi fertleri ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ağırtaş ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.