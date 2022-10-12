Son dakika gündem: 5 MOTOSİKLETİ ÇALAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

AKSARAY'da 3 mahalleden 5 adet motosiklet çalan Abdurrahman Ok (26) ve Oğuzhan Abur (25), polis tarafından yakalandı. 2 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, hırsızlık anı da güvenlik kamera kayıtlarını yansıdı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri 3 mahalleden 5 adet motosiklet çalınması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlığın gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerden 1'nin motosikleti çaldığı, diğerinin de gözcülük yaptığını belirledi. Polis kimliklerini belirlediği Abdurrahman Ok ve Oğuzhan Abur'u yakaladı. Çalınan motosikletlerden 1'i sahibine teslim edildi. Diğer motosikletlerin bulunması için çalışmasını sürdürüyor. 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.