Son dakika gündem: 5 MOTOSİKLETİ ÇALAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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Son dakika gündem: 5 MOTOSİKLETİ ÇALAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

12.10.2022 14:19

Son dakika haberi: AKSARAY'da 3 mahalleden 5 adet motosiklet çalan Abdurrahman Ok (26) ve Oğuzhan Abur (25), polis tarafından yakalandı.

AKSARAY'da 3 mahalleden 5 adet motosiklet çalan Abdurrahman Ok (26) ve Oğuzhan Abur (25), polis tarafından yakalandı. 2 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, hırsızlık anı da güvenlik kamera kayıtlarını yansıdı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri 3 mahalleden 5 adet motosiklet çalınması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlığın gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerden 1'nin motosikleti çaldığı, diğerinin de gözcülük yaptığını belirledi. Polis kimliklerini belirlediği Abdurrahman Ok ve Oğuzhan Abur'u yakaladı. Çalınan motosikletlerden 1'i sahibine teslim edildi. Diğer motosikletlerin bulunması için çalışmasını sürdürüyor. 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Son dakika haberi! Aksaray'da motosiklet hırsızlığından yakalanan 2 zanlı tutuklandı Son dakika haberi! Aksaray'da motosiklet hırsızlığından yakalanan 2 zanlı tutuklandı 3 mahalleden 5 motosiklet hırsızlığına 2 tutuklama 3 mahalleden 5 motosiklet hırsızlığına 2 tutuklama
Kaynak: DHA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 5 MOTOSİKLETİ ÇALAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: 5 MOTOSİKLETİ ÇALAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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