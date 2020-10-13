Son dakika gündem: 5 ton sahte etil alkolün ele geçirildiği operasyonda dağıtıcılar da yakalanmış - Son Dakika

Son dakika gündem: 5 ton sahte etil alkolün ele geçirildiği operasyonda dağıtıcılar da yakalanmış

13.10.2020 13:22
Son dakika gündem: 5 ton sahte etil alkolün ele geçirildiği operasyonda dağıtıcılar da yakalanmış, System.String[]

Son dakika gündem haberi: İZMİR'de, sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e yükselirken, dün Çiğli ilçesinde yapılan ve 5 ton sahte etil alkolün ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden H.G. ile daha önce Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı aktarlara düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden S.S.

İZMİR'de, sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e yükselirken, dün Çiğli ilçesinde yapılan ve 5 ton sahte etil alkolün ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden H.G. ile daha önce Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı aktarlara düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden S.S.'nin sahte etil alkollerin dağıtıcısı oldukları ortaya çıktı. Ölümlere neden olan sahte etil alkolleri, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki aktarların ve şehirdeki alkollü içki satışı yapan büfelerin bu kişilerden aldığı belirtildi.

Kentin birçok ilçesinde sahte içki kullandıkları öne sürülen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve görme kaybı gibi şikayetler üzerine hastaneye kaldırıldı. İzmir'deki çeşitli hastanelerde tedaviye alınan 18 kişi, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, 28 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü, aralarında hayati tehlikesi olanların da bulunduğu öğrenildi.

DAĞITICILAR YAKALANDIÜst üste gelen ölümler sonrasında soruşturma başlatan polis, il genelinde çeşitli tarihlerde operasyonlar düzenledi. Özellikle, sahte etil alkollerin alıcıyla buluştuğu noktalar olarak Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı aktarlara baskın düzenlendi, 15 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonlarda gözaltına alınan S.S.'nin aktarlara sahte etil alkolleri dağıtan kişilerden biri olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri S.S.'nin ifadesinden yola çıkıp, aktarların ellerindeki sahte etil alkolleri aldıkları yerleri tespit etti. Polis, dün akşam saatlerinde Çiğli ilçesindeki belirlenen depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramalarda 5 ton sahte etil alkol ele geçirildi. Operasyonda, H.G. gözaltına alındı. Operasyonların süreceği bildirildi.

Son dakika gündem: 5 ton sahte etil alkolün ele geçirildiği operasyonda dağıtıcılar da yakalanmış
Son dakika gündem: 5 ton sahte etil alkolün ele geçirildiği operasyonda dağıtıcılar da yakalanmış
Son dakika gündem: 5 ton sahte etil alkolün ele geçirildiği operasyonda dağıtıcılar da yakalanmış
Son dakika gündem: 5 ton sahte etil alkolün ele geçirildiği operasyonda dağıtıcılar da yakalanmış
Son dakika gündem: 5 ton sahte etil alkolün ele geçirildiği operasyonda dağıtıcılar da yakalanmış
Son dakika gündem: 5 ton sahte etil alkolün ele geçirildiği operasyonda dağıtıcılar da yakalanmış

Kemeraltı, Polis, Çiğli, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 5 ton sahte etil alkolün ele geçirildiği operasyonda dağıtıcılar da yakalanmış - Son Dakika

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