Son dakika gündem: 55 ilde tefecilik operasyonu: 232 gözaltı - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik 55 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 232 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire (KOM) Başkanlığı koordinesinde bugün 55 ilde 333 adrese tefecilik operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında, POS tefeciliği ve çek-senet tefeciliği yaptıkları uzun süredir KOM ekiplerince takip edilen 317 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, bunlardan 232'si gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda çek-senet, tapu, pos cihazı, sahte para, kredi kartları, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Tefecilik suçuyla mücadelenin tüm güvenlik kapasitesi ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtilirken, operasyonun devam ettiği öğrenildi.