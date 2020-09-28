Son dakika haberi! 6 kişinin yaralandığı ambulans kazası kamerada - Son Dakika

DENİZLİ'de hasta taşıyan ambulansla kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anının yakındaki bir işyerinin edeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Kaza bugün saat 16.30 sıralarında, Pamukkale ilçesi Acıpayam Bulvarı'nda meydana geldi. Muğla 'dan Pamukkale Üniversitesi 'ne hasta taşıyan Gülbahar Akdemir'in kullandığı 48 ABP 465 plakalı ambulans, kavşakta Murat Bektaş yönetimindeki 20 BSA 05 plakalı Denizli İl Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyonetle çarpıştı. Çarpmasının şiddetiyle kontrolden çıkıp savrulan ambulans, refüjü aşıp, karşı şeride devrildi. Kazada ambulans sürücüsü Akdemir, sağlık personelleri Tuğçe Buyruk, Tülay Ceylan, hasta Mustafa Büyükar ile kamyonet sürücüsü Bektaş ve yanında bulunan Mehmet Sarıkaya yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anının bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.