TUTUKLANDILAR
Muğla'da, pitbull cinsi 6 köpekle korunan bağ evine, jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan İsrail uyruklu Shmuel Bonana Dinler (54) ile Bora Anıl Çako (32) sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Cavit AKGÜN MUĞLA, -
Kaynak: DHA
Bora Füzesi, İsrail, Muğla, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: 6 Pitbull ile korunan bağ evine uyuşturucu baskını; 1'i İsrailli 2 kişiye gözaltı (2) - Son Dakika
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