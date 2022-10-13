Son dakika gündem: 6 Pitbull ile korunan bağ evine uyuşturucu baskını; 1'i İsrailli 2 kişiye gözaltı (2) - Son Dakika
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Son dakika gündem: 6 Pitbull ile korunan bağ evine uyuşturucu baskını; 1'i İsrailli 2 kişiye gözaltı (2)

13.10.2022 23:50
Son dakika gündem: 6 Pitbull ile korunan bağ evine uyuşturucu baskını; 1'i İsrailli 2 kişiye gözaltı (2)

Son dakika haberlerine göre TUTUKLANDILARMuğla'da, pitbull cinsi 6 köpekle korunan bağ evine, jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan İsrail uyruklu Shmuel Bonana Dinler (54) ile Bora Anıl Çako (32) sevk edildiği adliyede tutuklandı.

TUTUKLANDILAR

Muğla'da, pitbull cinsi 6 köpekle korunan bağ evine, jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan İsrail uyruklu Shmuel Bonana Dinler (54) ile Bora Anıl Çako (32) sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Cavit AKGÜN MUĞLA, -


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Kaynak: DHA

Bora Füzesi, İsrail, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 6 Pitbull ile korunan bağ evine uyuşturucu baskını; 1'i İsrailli 2 kişiye gözaltı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: 6 Pitbull ile korunan bağ evine uyuşturucu baskını; 1'i İsrailli 2 kişiye gözaltı (2) - Son Dakika
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