Son dakika gündem: 6 yıl hapisle aranan FETÖ şüphelisi eski polis yakalandı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta jandarmanın yaptığı operasyonda FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan eski polis H.A. (31), yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla Adıyaman'da yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan H.A.'nın Güneşevler Mahallesi'ndeki evinde saklandığını tespit etti. KHK ile polislikten ihraç edilen H.A., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., tutuklanarak cezaevine konuldu.