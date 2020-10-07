Son dakika... GÜNDEM / 7 Ekim 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a çalışma ziyaretinde bulunacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğince, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla başlatılan "En İyi Narkotik Polisi; Anne" kampanyasının tanıtımına katılacak, panele başkanlık edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden Türkiye'ye yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması kapsamında izin süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.

Dışişleri Komisyonunda, Türkiye'nin çeşitli ülkelerle imzaladığı uluslararası anlaşmalar ele alınacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

(TBMM/14.00/15.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle "Kadın Girişimcileri Buluşmaları" programına katılacak.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, finansal yatırım araçlarının eylül ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- KKTC'de kapalı Maraş'ın kısmen açılma kararının ardından gelişmeler izleniyor.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Kırgızistan'da siyasi kriz ve gelişmeler takip ediliyor.

(Bişkek) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın görülmesine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek.

(Köln/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımıyla karşılaşacak.

(Ljubljana/19.30)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftadan ertelenen Türk Telekom- Darüşşafaka Tekfen maçı yapılacak.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Çankaya Üniversitesi- Samsun Canik Belediye, Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, İzmit Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare, Hatay Büyükşehir Belediyespor- Bellona Kayseri Basketbol, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol- Fenerbahçe Öznur Kablo ve Galatasaray-OGM Ormanspor maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/15.00/Kocaeli/15.00/Hatay/16.00/Adana/17.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 1. haftadan ertelenen Fenerbahçe HDI Sigorta- Sorgun Belediyespor maçı oynanacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Hava, su ve toprağı kirletenlere 9 ayda 41 milyon lira ceza kesildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu yılın ocak-eylül döneminde yapılan 25 bin 367 denetimde, Çevre Kanunu'na muhalefet eden kuruluşlara toplam 181 milyon 655 bin 782 lira para cezası uygulandı

Hava kirliliğine yönelik denetimlerde 195 idari işlem uygulandı ve 13 milyon 545 bin 31 lira para cezası verildi

Su kirliliği kaynaklı 233 cezai işlemde 24 milyon 380 bin 797 lira, toprak kirliliği kaynaklı 52 cezai işlemde 3 milyon 362 bin 301 lira para cezası kesildi

(Zehra Aydın Turapoğlu/Ankara)

2- Sanayi sektörü ihracatı yılın en yüksek seviyesinde

Sanayi sektörü, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinden sıyrılarak eylülde aylık bazda yüzde 30,5 ve yıllık bazda 6'lık ihracat artışı elde etti

Bu dönemde 12,3 milyar dolarla yılın en yüksek dış satım hacmini de yakalayan sanayi sektörüne en büyük katkı 2,6 milyar dolarla otomotiv endüstrisinden geldi

Sanayiyi oluşturan 16 alt sektörün tamamında eylülde önceki aya göre ihracat artışı kaydedilirken, artış oranında yüzde 68,6 ile otomotiv endüstrisi yine ilk sırada yer aldı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

3- Su altının isimsiz kahramanları

Deniz ve iç sularda kayıp arama ve delil bulma gibi faaliyetler icra etmesi için kurulan Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi, 1 yıl içinde müdahale ettiği olaylarda 7 cesede ulaştı, 2 suç delilini buldu

SAK Tim Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Dursun Özgür:

"Jandarma su altı timleri insanlar için bir umut. Biz insanlara umut olan bir görevi yapmaktan onur ve gururluyuz"

(Şafak Yel/İzmir)

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