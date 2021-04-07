Son dakika: GÜNDEM / 7 Nisan 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'na katılacak ve Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Bojan Marichijk, Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Hidayet Bayraktar ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabul edecek.

(TBMM/13.00/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Partinin TBMM Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurulda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

KİT Komisyonunda, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile Müesseselerinin hesapları görüşülecek.

(TBMM/14.00/14.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrasya Kojenerasyon Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/ 11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin uydu ve uzay yolculuğuyla ilgili açıklamalarda bulunacak, TÜRKSAT 5A, 5B ve 6A uyduları ile ilgili son gelişmeleri aktaracak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, finansal yatırım araçlarının mart ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çevrim içi düzenlenecek D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- G20 ülkeleri maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle 2. toplantılarını gerçekleştirecek.

3- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 497 sanığın yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar açıklanacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığındaki heyet, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve kulüp yönetim kurulu üyeleri, Kemerburgaz'da yapılması planlanan futbol kamp tesisiyle ilgili gelişmelere dair tanıtım toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'de 33. hafta mücadelesine Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İttifak Holding Konyaspor- MKE Ankaragücü, Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/Konya/16.00/Antalya/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 32. hafta; Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 30. hafta maçları yapılacak.

4- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları Bayern Münih- Paris Saint Germain ve Porto- Chelsea karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Münih/Sevilla/22.00)

5- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'ndaki son maçında Türk Telekom, deplasmanda Fransa'nın SIG Strasbourg takımıyla karşılaşacak.

(Strasbourg/19.30)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Çankaya Üniversitesi, Fenerbahçe Öznur Kablo'yu konuk edecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyonun belirleneceği 1-4 etabının yarı final üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA, karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Muratpaşa Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor arasındaki ikinci maçlar oynanacak.

(Antalya/17.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

9- Türk Milli Takımlarının da mücadele ettiği 2021 Avrupa Halter Şampiyonası'na Rusya'da devam edilecek. Şampiyonanın beşinci gününde kadınlarda 71, erkeklerde 81 kiloda yarışmalar yapılacak.

(Moskova/17.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- TARİHİN AYNASI KÜLTÜREL SERVET - Türkiye'nin mozaik eserleri göz kamaştırıyor

Binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay ve Gaziantep, mozaik müzeleriyle ziyaretçilerini adeta tarihi yolculuğa çıkarıyor

Hatay'daki 1200 metrekarelik tek parça taban mozaiği ile yıllar sonra Türkiye'ye getirilen Gaziantep'teki "Çingene Kızı" mozaiği ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

(Lale Köklü/ Fırat Özdemir/Hatay-Gaziantep)

2- 43. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı mobilya ihracatına katkı sağlayacak

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç:

"Mobilyacılarımız, bu fuara çok iyi hazırlandı. Özellikle Kovid-19 nedeniyle dünyadaki insanlar evlerine kapandı. Mobilyacılarımız da onları evlerinde daha çok mutlu edebilmek için güzel koleksiyonlar ortaya çıkardı"

MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ:

"Son yıllarda Uzak Doğu, Amerika ve Afrika kıtasına da fuar organizasyonlarıyla ihracatımızı yükseltiyoruz. Bu fuar, Türkiye'nin mobilya ihracatını ciddi oranda artıracak"

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan:

"Yabancı ülkelerden gelen misafirlerin oluşturacağı sipariş, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak"

(Sinan Balcıkoca/Cem Şan/Bursa)

3- Miktar bazında en fazla ihracat artışı martta İtalya'ya yapıldı

İtalya'ya ihracat geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre 421 milyon 675 bin dolar artarak 928 milyon 827 bin dolara çıktı

İtalya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olan otomotiv endüstrisi, martta dış satımını 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 109,3 artırarak 246 milyon 408 bin dolara yükseltti

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

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