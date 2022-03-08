Son dakika gündem: 8 üniversiteye yeni fakülte kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Son dakika gündem: 8 üniversiteye yeni fakülte kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

08.03.2022 10:22
Son dakika gündem: 8 üniversiteye yeni fakülte kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Son dakika haberi... 8 üniversiteye yeni fakülte kurulmasına, 2 üniversiteye ait yüksekokulun ve bir üniversiteye ait fakültenin de kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

8 üniversiteye yeni fakülte kurulmasına, 2 üniversiteye ait yüksekokulun ve bir üniversiteye ait fakültenin de kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Ordü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Fırat Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Kastamonu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Marmara Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kuruldu.

Kararla birlikte; Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, İstanbul Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi kapatıldı. Kararın, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunun 30'uncu maddesi gereğince verildiği ifade edildi.

(Mehmet Kalay/ İHA)

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Marmara Üniversitesi, cumhurbaşkanı, İstanbul, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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