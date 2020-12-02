DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - Son Dakika

DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ

02.12.2020 09:13
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80 kişinin ölümüne neden olan sahte içkilerde yüzde 60 metil alkol tespit edildiÇUKUROVA Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

80 kişinin ölümüne neden olan sahte içkilerde yüzde 60 metil alkol tespit edildi

ÇUKUROVA Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, Ekim ayında ülke genelinde 80 kişinin ölümüne neden olan sahte içkilerin bir kısmını analiz ettiğini belirterek, "Ölümlere neden olan alkolleri incelediğimizde, ürünün içerdiği 1 litre alkolün, yüzde 60'ının metil alkol olduğunu gördük. Bu ürünlerde 1 kadeh bile ölümcüldür" dedi.

Sahte içki tüketmeleri nedeniyle ekim ayında, İzmir'de 35, İstanbul'da 10, Aydın'da 9, Kırıkkale'de 7, Mersin'de 8, Kırklareli'de 3, Muğla, Zonguldak ve Tekirdağ'da 2'şer, Samsun ve Trabzon'da 1'er olmak üzere 80 kişi hayatını kaybetti. Adli makamlar tarafından satıcılar hakkında inceleme yapılmasının ardından sahte içkilerin bir kısmı Çukurova Üniversitesi Alkollü İçkiler Analiz Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda incelendi. Laboratuvarda yapılan analizler hakkında bilgi veren Çukurova Üniversitesi Alkollü İçkiler Analiz Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, son yıllarda sahte içki üretiminin arttığını belirterek, 2020 yılında adli makamlardan gelen bin 500 numunenin incelenmesi sonucu yüzde 80'inin sahte ürün olduğunu söyledi. Yüksek alkollü ürünlerin riskli olduğunu belirten ve bazı zamanlar sahte içkiden ölüm oranlarının art arda gelmesinden bahseden Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, ölüm nedenlerinin kayıt dışı üretilen ve içeriğinde yüksek miktarda metil alkol içeren ürünlerden kaynaklandığını söyledi.

'VATANDAŞIN METİL ALKOL VE ETİL ALKOLÜ AYIRT ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL'Metil alkolün kimya sektöründe kullanıldığını ve gıda alkolüyle hiçbir alakası olmadığını aktaran Prof. Dr. Cabaroğlu, "Kayıt dışı üretimlerde vatandaş, etil ya da metil alkol olduğunu bilmeden satın alıp, bu alkolden içki yapıyor. Metil alkol size etil alkol diye satılırsa ve siz bundan bir içki üretirseniz maalesef bunu piyasaya soktuğunuz noktalarda ölümler yaşanıyor. Etil alkol ile metil alkol görsel olarak ve kokusal olarak ayırt etmeniz mümkün değil. Ama fiyat olarak metil alkol daha ucuz" dedi.'BİR KADEH BİLE ÖLÜMCÜL'1 litre içkide 8 gramın üstündeki metil alkolün, insan vücudunda  yaş, kilo ve bünyelere göre değişkenlik göstererek ölüme neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Cabaroğlu, "Bizim son zamanlarda çalıştığımız ve ölümlere neden olan bu numunelerde litrede 80- 90 gram hatta 100-150 gram metil alkole rastladık. Ürünün içerdiği alkolün yüzde 60'ının metil alkol olduğunu gördük. Bu ürünlerde 1 kadeh içki bile ölümcüldür" dedi. 'İÇKİ TÜKETİMİ SONRASI BEKLENMEDİK DURUMDA DOKTORUNUZA GÖRÜNÜN'Metil alkol zehirlenmesi belirtilerinin baş dönmesi, karın ağrısı, mide bulantısı, ishal ve görme kaybı olduğunu anlatan Prof. Dr. Cabaroğlu, "Normalde içki tüketildiğinde beklenmeyen bir durum fark eden vatandaşlarımız kısa sürede acile gidip doktora görünmeleri gerekmektedir" diye konuştu.

Prof. Dr. Cabaroğlu, yılbaşı öncesi alkollü içki alacak kişilerin bilmedikleri ve güvenmedikleri yerden alkol almamaları konusunda da uyarılarda bulundu.

DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ
DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ
DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ
DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ
DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ

Çukurova Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Alkol, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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