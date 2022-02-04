Afyonkarahisar'da apartmandaki dairesinde tek başına yaşayan Bekir Yaşın (89), çıkan yangında dumandan zehirlendi.
Afyonkarahisar'da, Marulcu Mahallesi Hacı Fellahi Caddesi Candaroğlu Apartmanı'ndaki dairesinde tek yaşına yaşayan Bekir Yaşın'ın evinin mutfağında saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Komşularının dumanı fark edip haber üzerine haber vermesi sonrasında adrese itfaiye, sağlık, doğalgaz ve elektrik firmaları ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin camdan girerek çıkardığı yaşlı adam, baygın halde ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, kısa çalışmanın ardından yangını söndürdü. Dumandan zehirlenen Yaşın'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek içzin inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: 89 YAŞINDAKİ ADAM ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ZEHİRLENDİ - Son Dakika