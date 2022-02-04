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Son dakika gündem: 89 YAŞINDAKİ ADAM ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ZEHİRLENDİ - Son Dakika

Son dakika gündem: 89 YAŞINDAKİ ADAM ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ZEHİRLENDİ

04.02.2022 15:53

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da apartmandaki dairesinde tek başına yaşayan Bekir Yaşın (89), çıkan yangında dumandan zehirlendi.

Afyonkarahisar'da apartmandaki dairesinde tek başına yaşayan Bekir Yaşın (89), çıkan yangında dumandan zehirlendi.

Afyonkarahisar'da, Marulcu Mahallesi Hacı Fellahi Caddesi Candaroğlu Apartmanı'ndaki dairesinde tek yaşına yaşayan Bekir Yaşın'ın evinin mutfağında saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Komşularının dumanı fark edip haber üzerine haber vermesi sonrasında adrese itfaiye, sağlık, doğalgaz ve elektrik firmaları ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin camdan girerek çıkardığı yaşlı adam, baygın halde ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, kısa çalışmanın ardından yangını söndürdü. Dumandan zehirlenen Yaşın'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek içzin inceleme başlattı.

Son dakika gündem: 89 YAŞINDAKİ ADAM ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ZEHİRLENDİ
Son dakika gündem: 89 YAŞINDAKİ ADAM ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ZEHİRLENDİ
Son dakika gündem: 89 YAŞINDAKİ ADAM ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ZEHİRLENDİ

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Karahisar, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 89 YAŞINDAKİ ADAM ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ZEHİRLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: 89 YAŞINDAKİ ADAM ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ZEHİRLENDİ - Son Dakika
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