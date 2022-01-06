Son dakika gündem: AB: Kazakistan'a askeri yardım eski hatıraları canlandırıyor - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kazakistan'a gönderilen dış askeri yardımın "kaçınılması gereken hatıraları canlandırdığını" ifade etti.

Borrell, Kazakistan'daki protestoları ve bu ülkeye Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin asker göndermesini sosyal medya mesajında değerlendirdi.

Kazakistan'daki gelişmeler nedeniyle büyük endişe taşıdıklarını belirten Borrell, sivillerin hakları ve güvenliğinin garantiye alınması gerektiğini kaydetti.

"Dış askeri yardım, kaçınılması gereken durumlarla ilgili hatıraları canlandırıyor." ifadesini kullanan Borrell, AB'nin ülkedeki krizin çözümü için destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Kazakistan'ın batısında LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ve askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara güvenlik güçleri müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.

Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları KGAÖ ülke liderlerinden yardım istedi. KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyinin aldığı karar doğrultusunda Kazakistan'a asker gönderildi.

KGAÖ, 2002'de Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kurulmuştu.