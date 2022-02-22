Son dakika gündem: ABD, Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurma kararından memnun - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: ABD, Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurma kararından memnun

22.02.2022 16:50
Son dakika gündem: ABD, Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurma kararından memnun

Son dakika haberi... Beyaz Saray, Rusya'nın ayrılıkçı sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanımasının ardından Almanya'nın, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecini durdurma kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Beyaz Saray, Rusya'nın ayrılıkçı sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanımasının ardından Almanya'nın, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecini durdurma kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın uzun süredir Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2'nin ilerlememesi için Almanya ile hareket edeceğini söylediğini anımsattı.

Dün gece de bu konuda Almanya ile yakın temasta olduklarını belirten Psaki, "Almanya'nın (süreci durdurma) kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacak

Psaki, ABD'nin de bugün Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacağını sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve sözde Lugansk Halk Cumhuriyetini tanımasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

Bunun ardından Biden imzaladığı kararname ile söz konusu iki bölgeden ticareti yasaklamıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın sözde ayrılıkçı cumhuriyetleri tanıması üzerine Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdiğini belirtmişti.

YORUMLAR
500
ABD, Rusya'nın 'bağımsızlığını tanıdığı' Ukrayna'daki iki bölgeyle ticari faaliyetleri yasaklıyor ABD, Rusya'nın 'bağımsızlığını tanıdığı' Ukrayna'daki iki bölgeyle ticari faaliyetleri yasaklıyor Beyaz Saray: Biden, Rusya'nın 'bağımsızlığını tanıdığını' açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini... Beyaz Saray: Biden, Rusya'nın 'bağımsızlığını tanıdığını' açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini...

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ABD, Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurma kararından memnun - Son Dakika


Son Dakika
16:52 Son Dakika: Erdoğan ve Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi! Rusya'nın iki bölgeyi tanıma kararı değerlendirildi
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
16:32 Seyhan Soylu'dan yeni iddialar: Ece miras reddi yapmazsa Ece'nin de mallarına haciz konabilir
16:25 Kim askeri olarak daha güçlü? Rusya mı, Ukrayna mı?
16:13 Kiev'de savaş hali başladı! İnsanlar evlerini elden çıkarıyor! Bankalardaki paralar çekiliyor
16:13 Üç Kız Kardeş bu akşam başlıyor! Türkan, Dönüş ve Derya'nın hayatları nasıl değişecek?
16:09 Masada bu kez Aliyev var! Savaş gerilimi öncesi iki lider uzun masada buluştu, sıcak bir görüntü sergiledi
16:08 Ata binmek istedi! Sert tekme darbesiyle neye uğradığını şaşırdı
16:06 Mustafa Denizli siyah beyaz renklere geri dönüyor!
15:57 Putin "doğal gaz" sopası göstermişti! İngiltere dinlemedi! 5 Rus bankasına yaptırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 16:58:53. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: ABD, Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurma kararından memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement