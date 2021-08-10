Son dakika gündem: ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Herzog'a tebrik - Son Dakika

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmesinde İsrail'in komşularıyla ilişkilerini düzeltmesine ABD'nin verdiği desteği yineledi.

Beyaz Saray, Başkan Yardımcısı Harris'in İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Harris, yeni göreve başlayan Herzog'u tebrik etti ve ABD'nin İsrail'e olan desteğinin sarsılmaz şekilde devam edeceğini vurguladı.

İsrail'in komşularıyla ve bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerini düzeltmesine ABD'nin verdiği desteğin altını çizen Harris, Biden yönetiminin iki devletli çözüme olan bağlılığını da dile getirdi.

Herzog, 2 Haziran'da Meclis'te yapılan oylamada, ilk turda 120 milletvekilinden 87'sinin oyunu alarak İsrail'in 11. Cumhurbaşkanı seçilmişti. Eski Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog, 7 Temmuz'da yemin ederek resmen göreve başlamıştı.