Son dakika gündem: ABD'de 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının "çete şiddeti" olduğu sanılıyor - Son Dakika
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Son dakika gündem: ABD'de 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının "çete şiddeti" olduğu sanılıyor

06.04.2022 23:35
Son dakika gündem: ABD'de 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının "çete şiddeti" olduğu sanılıyor

Son dakika haberi: NEW ABD'nin California eyaletine bağlı Sacramento şehrinde 6 kişinin öldüğü silahlı saldırı olayının "çete şiddeti" olduğunun sanıldığı ve saldırıya en az 5 zanlının karıştığı belirtildi.

NEW ABD'nin California eyaletine bağlı Sacramento şehrinde 6 kişinin öldüğü silahlı saldırı olayının "çete şiddeti" olduğunun sanıldığı ve saldırıya en az 5 zanlının karıştığı belirtildi.

Saldırıyla ilgili soruşturmayı sürdüren Sacramento Polisi tarafından yapılan açıklamada, "Bu trajedinin merkezinde çete şiddetinin olduğu giderek daha açık hale geliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, olaya en az 5 saldırganın dahil olduğunun düşünüldüğü bildirilerek, zanlıların çete üyelikleri ve saldırı motivasyonu konusunda detaylı bilgi vermek için erken olduğu kaydedildi.

Sacramento kentinin en işlek caddelerinden birinde 3 Nisan'da gece yerel saatle 02.00 civarında meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişi ölmüş, en az 4'ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralanmıştı.

Sacramento Polisi, civarda yaptığı aramalarda, saldırıyla bağlantılı olarak şu ana kadar, evinde ve üzerinde silah bulunan ikisi kardeş 3 zanlıyı gözaltına almıştı.

26 ve 27 yaşlarındaki iki kardeşe ateşli silah ve makineli tüfek bulundurmaktan ve ateşlemekten dava açılırken, 31 yaşındaki üçüncü zanlının ise olay anında silahını ateşlemediği ancak silah bulundurmaktan yargılanacağı bildirilmişti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Saldırı, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ABD'de 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının 'çete şiddeti' olduğu sanılıyor - Son Dakika


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