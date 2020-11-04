Son dakika gündem: ABD'de başkanlık yarışında Washington'ı Biden, Utah'ı Trump kazandı - Son Dakika

NEW ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Washington eyaletinde Demokrat aday Joe Biden, Utah eyaletinde ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.
Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Biden Washington'da ABD Başkanı Trump'ı geride bıraktı.
Biden, Washington'da 12 delege kazandı.
Trump ise Utah eyaletini alarak 6 delegeyi hanesine yazdırdı.
ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.
- Kaynak: AA
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