Son dakika gündem: ABD'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü - Son Dakika

Son dakika gündem: ABD'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü

24.10.2020 10:32
Son dakika gündem: ABD'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'nin Alabama eyaletinde Amerikan Donanması'na ait T-6B tipi eğitim uçağının bir evin çatısına düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.

ABD'nin Alabama eyaletinde Amerikan Donanması'na ait  T-6B tipi eğitim uçağının bir evin çatısına düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.

ABD'nin Alabama eyaletinde Amerikan Donanması'na ait eğitim uçağı bir evin çatısına düştü. Uçağın düşmesi sonucu iki pilotun olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. ABD Donanması Hava Kuvvetleri Sözcüsü Binbaşı Zach Harrel, T-6B tipi eğitim uçağının yerel saatle 17.00 sularında Mobile kasabasına bağlı Foley semtine düştüğünü ve iki pilotun hayatını kaybettiğini belirtti. Harrel, ölen pilotların kimliğinin şu an için açıklanmayacağını ifade ederek, uçağın düştüğü evdeki sivillerin yaralı olup olmadığının henüz bilinmediğini açıkladı.

- Abd

Amerika Birleşik Devletleri, Alabama, Pilot, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ABD'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cem Yılmaz'ın gösterilerinin bilet fiyatları dudak uçuklattı Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Yurt dışından gelen kargolar için tedbirler sıkılaştırıldı: İlaç getirenlerin artık rapor ibraz etmesi gerekiyor Akrabalarını kurşuna dizen sanık, kabaklarına bakmadıkları için 10 kişiyi ölüm listesine almış Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı ABD başkanlığı için yarışan Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi
Son Dakika: Ermenistan yine sivilleri vurdu! 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti Son Dakika: Ermenistan yine sivilleri vurdu! 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
10:21
Periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak Periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak         
10:17
Son Dakika! Sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 100 şüpheliden 40'ı tutuklandı Son Dakika! Sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 100 şüpheliden 40'ı tutuklandı         
09:55
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı         
08:34
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
Eşini defalarca bıçaklayarak öldüren koca olay yerinde bekledi Eşini defalarca bıçaklayarak öldüren koca olay yerinde bekledi         
03:43
Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı         
00:28
Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi         
23:43
Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi         
23:33
Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor         
19:31
82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi         
18:43
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Mekana Mekana "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi         
16:02
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 10:42:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: ABD'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei