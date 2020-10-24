Son dakika gündem: ABD'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü - Son Dakika

Son dakika gündem: ABD'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü
24.10.2020 10:32
Gelen son dakika haberlerine göre ABD'nin Alabama eyaletinde Amerikan Donanması'na ait T-6B tipi eğitim uçağının bir evin çatısına düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.
– ABD'nin Alabama eyaletinde Amerikan Donanması'na ait T-6B tipi eğitim uçağının bir evin çatısına düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.
ABD'nin Alabama eyaletinde Amerikan Donanması'na ait eğitim uçağı bir evin çatısına düştü. Uçağın düşmesi sonucu iki pilotun olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. ABD Donanması Hava Kuvvetleri Sözcüsü Binbaşı Zach Harrel, T-6B tipi eğitim uçağının yerel saatle 17.00 sularında Mobile kasabasına bağlı Foley semtine düştüğünü ve iki pilotun hayatını kaybettiğini belirtti. Harrel, ölen pilotların kimliğinin şu an için açıklanmayacağını ifade ederek, uçağın düştüğü evdeki sivillerin yaralı olup olmadığının henüz bilinmediğini açıkladı.
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