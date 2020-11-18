Son dakika gündem: ABD'de, eski Meksika Savunma Bakanı hakkında açılan dava düşürüldü - Son Dakika

Son dakika gündem: ABD'de, eski Meksika Savunma Bakanı hakkında açılan dava düşürüldü

18.11.2020 22:43
Son dakika gündem: ABD'de, eski Meksika Savunma Bakanı hakkında açılan dava düşürüldü, System.String[]

Son dakika gündem haberi... ABD'de, eski Meksika Savunma Bakanı Salvador Cienfuegos hakkında "kara para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamalarıyla açılan dava düşürüldü.

ABD'de, eski Meksika Savunma Bakanı Salvador Cienfuegos hakkında "kara para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamalarıyla açılan dava düşürüldü.

New York Federal Bölge Mahkemesi, savcılığın suçlamaların geri çekilmesi talebini kabul etti.

Davaya bakan Federal Savcı Seth DuCharme, Meksika yönetiminin eski Bakanın yargılanmasının iki ülke arasındaki adli iş birliğini zedeleyeceğine ilişkin uyarısının ardından Başsavcı William Barr'ın kararıyla suçlamaların geri çekildiğini belirtti.

Savcı DuCahrme, "ABD, iki ülke ilişkilerini iş birliğine dayalı sürdürmenin kamu yararı açısından söz konusu davayı sürmekten daha yerinde olacağını değerlendirmektedir." ifadesini kullandı.

Cienfuegos hakkında geçen yıl 14 Ağustos'ta New York'taki Doğu Bölge Mahkemesi'nde "kara para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

Eski Bakan, 15 Ekim'de ailesiyle Los Angeles'a geldiğinde ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesinin (DEA) talebi üzerine gözaltına alınmıştı.

Savcılık, Cienfuegos hakkında hazırladığı iddianamede, eski Bakanın görev yaptığı 2012-2018 yılları arasında "H-2" adı verilen uyuşturucu şebekesinin ABD'ye yasa dışı yollardan uyuşturucu madde sokmasına ve bu ticaretten elde edilen kara paranın aklamasına yardımcı olduğunu ileri sürmüştü.

Cienfuegos'un suçlu bulunması halinde en az 10 yıl hapisle cezalandırılması bekleniyordu.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ABD Başsavcısı Barr ile yaptığı görüşmede Washington yönetiminin Cienfuegos'u yargılaması halinde iki ülke arasında adli iş birliğini sürdüremeyecekleri uyarısında bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Uyuşturucu, Meksika, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ABD'de, eski Meksika Savunma Bakanı hakkında açılan dava düşürüldü - Son Dakika


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