Son dakika gündem: ABD'de Floyd'un ölümüne neden olan eski polise federal mahkemede 21 yıl hapis - Son Dakika
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Son dakika gündem: ABD'de Floyd'un ölümüne neden olan eski polise federal mahkemede 21 yıl hapis

08.07.2022 23:50
Son dakika gündem: ABD'de Floyd'un ölümüne neden olan eski polise federal mahkemede 21 yıl hapis

Edinilen son dakika gelişmesine göre NEW ABD'de siyahi George Floyd'un, 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırarak ölümüne sebep olan eski polis Derek Chauvin, federal mahkeme tarafından 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

NEW ABD'de siyahi George Floyd'un, 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırarak ölümüne sebep olan eski polis Derek Chauvin, federal mahkeme tarafından 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Daha önce eyalet mahkemesi tarafından 22,5 yıl hapis cezası verilen Chauvin'in, Floyd'un "medeni haklarını ihlal etmekten" suçlu bulunduğu gerekçesiyle federal mahkemenin verdiği 21 yıllık mahkumiyet cezasını eş zamanlı olarak çekeceği belirtildi.

ABD Bölge Yargıcı Paul Magnuson'ın, duruşma sırasında Chauvin'e, "Bunu neden yaptığını gerçekten bilmiyorum. Bir kişinin boynuna, nefesi kesilene kadar dizinizle bastırmak kesinlikle yanlıştır. Davranışınız yanlış ve saldırgan." diye seslendiği kaydedildi.

Eyalet mahkemesinde cinayet ve taksirle adam öldürmekten ceza alan Chauvin'in, federal mahkemede farklı bir ihlalden suçlu bulunduğu için şartlı tahliye hakkını eyalet kanunlarında olduğu gibi 15 değil, federal kanunda belirtilen 18 yıl sonunda kullanabileceği bildirildi.

George Floyd'un ölümü

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede ölmüş, olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla dava açılmıştı.

Minnesota eyaletindeki Hennepin Bölge Mahkemesinde haftalar süren yargılamanın sonunda suçlu bulunan Chauvin, 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ABD'de Floyd'un ölümüne neden olan eski polise federal mahkemede 21 yıl hapis - Son Dakika

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