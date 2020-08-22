Son dakika gündem: ABD'de, işlediği düzinelerce suçu itiraf eden eski polis memuruna 11 defa müebbet - Son Dakika

ABD'nin California eyaletinde 26 tecavüz ve cinayetten suçlanan eski polis memuru 11 defa ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

"California katili" lakaplı,13 tecavüz ve 13 cinayetten sorumlu eski polis memuru Joseph James DeAngelo, bugün yapılan duruşmasında karar açıklanmadan önce, işlediği tüm suçlardan dolayı "gerçekten üzgün" olduğunu söyledi.

74 yaşındaki katil sanığı DeAngelo, haziran ayında, kendisine ölüm cezası verilmesini önleyen bir savunma anlaşması kapsamında, 1975 ve 1986 yılları arsında işlediği tecavüz ve cinayetleri kabul etmişti.

Zaman aşımına uğrayan düzinelerce suçu daha kabul etti

Tespit edilen 26 suçun dışında işlediği başka suçları da kabul eden seri katil ve tecavüzcü DeAngelo'nun yaptığı itirafla, zaman aşımına uğrayan bir çok faili meçhul hadise de gün yüzüne çıkmış oldu.

Ömrünün kalan kısmını hapiste geçirecek olan DeAngelo, California'nın 11 farklı ilçesinde yaşanmış toplam 53 suçun ve 87 kurbanın sorumlusu olduğunu kabul etti.

Mahkemeye tekerlekli sandalyede getirilen eski polis DeAngelo, hakkında verilecek karar açıklanmadan önce ayağa kalkarak, "Tüm ifadelerinizi dinledim, her birini ve incittiğim herkes için gerçekten üzgünüm." ifadelerini kullandı.

İşlediği suçlardan sonra 40 yıl boyunca yakalanmadan yaşayan eski polis memurunun yeni bir DNA izleme yöntemi kullanılarak, 2018 yılında yakalandığı açıklandı.

Katilin 3 gün süren davasının, mağdurların ve akrabalarının çokluğundan dolayı bir üniversitenin balo salonunda düzenlendiği bildirilirken, duruşma hakiminin kararını açıklamadan önce, "Sanık merhameti hak etmiyor." sözlerinin salonda uzun süre alkışlandığı kaydedildi.